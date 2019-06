Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 16:18 – Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul din Iasi. Suveranul Pontif a fost intampinat de primarul Mihai Chirica, de presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa si de alte oficialitati prezente pe pista aeroportului. UPDATE 16:10 – Se asteapta din minut in minut aterizarea Papei Francisc…

- Papa Francisc este așteptat, sambata dupa-amiaza, la Iași pentru cea de-a treia locație a vizitei sale. Autoritațile locale s-au pregatit pentru sosirea suveranului pontif iar miile de pelerini au inceput deja sa soseasca in zona special amenajata. Pelerinii au inceput sa vina iar pe toate strazi sunt…

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.

- O eleva de 17 ani a fost accidentata azi dimineața de o mașina chiar in curtea liceului din Curtea de Argeș unde invața. Șoferul vinovat e un elev de lam același liceu, in varsta de 20 de ani. Acesta a intrat cu mașina in curtea unitații de invațamant și a scapat controlul volanului. A lovit-o pe fata,…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost abandonat de aproape trei saptamani in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. Medicii cauta acum solutii pentru ingrijirea acestuia, pentru ca nu se poate intoarce singur in locuinta sa insalubra.

- Va fi pregatita si o brosura ce va fi inmananata credinciosilor cu textele ce vor fi cantate pe 1 iunie, care va contine si o scurta biografie a Papei cu fotografii. Peste 800 de batrani si bolnavi il vor astepta pe Papa Francisc in Catedrala Catolica, pentru a fi binecuvantati. A fost o discutie cu…

- Joi, 2 mai 2019, de Ziua Nationala de Tineretului, va fi prezentat public „Tramvaiul Tinerilor", cel de-al treisprezecelea mijloc de transport public personalizat tematic in cadrul proiectului cultural „Iasi - orasul tramvaielor pictate". Lansarea va avea loc la ora 13:30 in Rondul Targu-Cucu. Festivitatea…

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…