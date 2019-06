Vizita de trei zile a Papei Francisc in Romania a presupus adoptarea unor masuri de securitate fara precedent de catre Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Protectie si Paza (SPP) si de Ministerul Apararii Nationale (MApN).



Purtatorul de cuvant al SPP, Dana Belciug, a declarat, la finalul vizitei Suveranului Pontif, ca evenimentul a reprezentat "cea mai complexa" misiune desfasurata in acest an de serviciu.



"Vizita Papei in Romania este cea mai complexa misiune a SPP din acest an. Obiectivul nostru a fost atins: zero incidente,…