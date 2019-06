Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le dezvaluie prietenilor virtuali, ca Papa Francisc are pagina de Instagram, iar el a devenit de ieri, urmarior fidel al Suveranului Pontif. „Papa are Instagram . Ma intreb daca patriarhul nostru, celelalte fețe inalte, consilieri și…

- Papa Francisc oficiaza, sambata, Sfanta Liturghie la Sanctuarul Marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Suveranul Pontif va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala romano-catoli

- Papa Francisc este așteptat, sambata dupa-amiaza, la Iași pentru cea de-a treia locație a vizitei sale. Autoritațile locale s-au pregatit pentru sosirea suveranului pontif iar miile de pelerini au inceput deja sa soseasca in zona special amenajata. Pelerinii au inceput sa vina iar pe toate strazi sunt…

- In cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania, Papa Francisc va oficia, sambata, incepand cu ora 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, unde va oferi un trandafir de aur. Ulterior, Suveranul Pontif va merge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri…

- Papa Francisc va oficia, sambata, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania. Ulterior, Sanctitatea sa va ajunge la Iasi, unde va vizita Catedrala „Sfanta Maria Regina” si va avea intalniri cu tinerii si familiile, la Palatul Culturii.…

- Papa Francisc a ajuns astazi in Romania, in jurul ore 11:10, fiind intampinat la aeroportul Otopeni de președintele Romaniei, Klaus Iohannis și de soția sa, Carmen. Suveranul Pontif se va afla in țara noastra pana pe 2 iunie, urmand sa mai ajunga la Iași, Șumuleu Ciuc, Blaj și Sibiu. ...

- Avionul cu Papa Francisc a aterizat pe Aeroportul Otopeni, suveranul pontif urmand sa efectueze o vizita istorica in țara noastra pana duminica, 2 iunie.Calatoria apostolica a papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara…

- Aproape 50 de persoane au solicitat pana acum cazare, au precizat reprezentantii Primariei, potrivit carora cei interesati pot face rezervari la numarul de telefon 0267 311243 sau la adresa de email [email protected] Dupa finalizarea listei, autoritatile locale vor stabili locul in care vor…