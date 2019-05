Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia auto in zona centrala a Capitalei va fi restrictionata, cu ocazia vizitei Papei Francisc, iar pentru a veni in sprijinul bucurestenilor aplicatia Waze a creat evenimentul "Vizita Papa...

- In toate orasele in care se vor desfasura activitatile oficiale ale Papei Francisc - Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj sunt programate, de marti pana joi, ultimele pregatiri pentru implementarea masurilor de securitate ce se impun pe durata vizitei Suveranului Pontif in Romania. Potrivit unui…

- Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizita Papa Francisc 2019” a stabilit, in colaborare cu reprezentatii Bisericilor din Bucuresti, Miercurea Ciuc, Iasi si Blaj, un set de recomandari utile tuturor celor care vor participa la activitatile publice prilejuite de vizita Papei Francisc. Accesul…

- Toate școlile, gradinițele și liceele din Capitala vor fi inchise, vineri, 31 mai 2019, cu oacazia vizitei Papei Francisc in Romania. De asemenea, joi, 30 mai, cursurile vor fi suspendate parțial in unitațile de invațamant aflate in zona traseului principal al Suveranului Pontif. Decizia a fost luata…

- Cu ocazia vizitei in Romania a Papei Francisc, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), impreuna cu Politia Rutiera vor institui restrictii partiale de circulatie, pentru 1 iunie, in municipiile Miercurea Ciuc si Iasi si pentru 2 iunie, in municipiul Blaj.

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Astazi, 25 martie 2019, sarbatoarea Bunei Vestiri, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania. Conform comunicatului, duminica 2 iunie 2019, Sfantul Parinte Papa Francisc va beatifica pe cei șapte episcopi romani greco-catolici uciși din ura fața de credința in…

- Beatificarea episcopilor la Blaj cu ocazia vizitei Papei Francisc. Informații despre eveniment Astazi, 25 martie 2019, sarbatoarea Bunei Vestiri, Sfantul Scaun a comunicat noi detalii privind vizita Suveranului Pontif in Romania, informeaza site-ul e-communio.ro.Vezi și: CULISELE anularii…