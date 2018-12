Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat, in Piata Sfantul Petru de la Vatican, ca "suprimarea unei vieti inocente" nu poate fi "terapeutica sau omenoasa". "Este just sa platesti un asasin ca sa scapi de o problema? Nu poti face asta. Nu este corect sa elimini o viata, oricat de mica, pentru a rezolva o…

- Edilul orasului Rovinari, Robert Filip, a anuntat ca instituția pe care o conduce se va constitui parte civila si va cere daune intr-un proces indreptat impotriva Complexului Energetic Oltenia. Procesul urmeaza sa fie deschis de doua organizatii nonguvernamentale, care au anuntat ca vor cere in instanta…

- Facebook are mari probleme ce impiedica utilizatori sa faca postari pe paginile lor oficiale. Internauții se confrunta cu aceasta situație de doua zile. Facebook are mari probleme in ceea ce privește posibilitatea de a posta pe paginile oficiale. Utilizatorii au facut reclamații la nivel mondial in…