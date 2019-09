Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a cerut, duminica, fiecarui om de pe Pamant sa isi schimbe obiceiurile si stilul de viata pentru a limita efectele devastatoare ale modificarilor climatice, informeaza AFP si Reuters. "Am creat o situatie de urgenta climatica, iar ea ameninta grav natura si viata, inclusiv viata noastra",…

- Europa se confrunta cu o crestere a cazurilor de rujeola, iar boala a revenit in patru tari, printre care Marea Britanie, unde era considerata eliminata, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), lansand un apel la intensificarea vaccinarii.OMS mentioneaza 89.

- "Suveranismul este o atitudine de izolare. Sunt ingrijorat, pentru ca auzim discursuri care seamana celor ale lui Hitler din 1934. «Noi inainte de toate. Noi... noi». Acestea sunt niste ganduri care inspira frica", a subliniat Suveranul Pontif in interviul acordat cotidianului de la Torino, fara sa…

- Fondatorul WikiLeaks, australianul Julian Assange, nu va fi extradat intr-o tara unde ar putea risca pedeapsa cu moartea, a dat asigurari luni secretarul britanic de stat pentru Europa si Americi, Alan Duncan, in timpul unei vizite in Ecuador, relateaza AFP potrivit Agerpres Este "o conditie…

- Papa Francisc a declarat luni ca migrantii sunt ''fiinte umane'', ''simbolul tuturor celor exclusi din societatea globalizata''. Suveranul Pontif a sustinut un discurs cu ocazia celebrarii unei slujbe in Bazilica Sfantul Petru pentru a marca cea de-a sasea aniversare a vizitei sale pe insula Lampedusa.…

- Celebrul profet Nostradamus a prezis ce va urma sa se intample in toata lumea, in acest an. Dupa scrierile lui, anul 2019 va aduce un razboi apocaliptic, o noua raspandire a terorismului, inundații in Europa și un cutremur devastator in Statele Unite. Mirror.co.uk scrie ca, potrivit lui Nostradamus,…