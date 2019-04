Papa Francisc, vizită în România - Discuții cu SPP, la Vatican Papa Francisc a primit la Vatican, in aceasta saptamana, echipa SPP care se va ocupa de protectia sa, in perioada 31 mai - 2 iunie, cand va efectua vizita oficiala in Romania, informeaza un comunicat al Comitetului interministerial ce se ocupa de acest eveniment. 'Papa Francisc si-a manifestat increderea in profesionalismul si daruirea ofiterilor de protectie romani, pe care i-a binecuvantat si le-a urat sarbatori pascale fericite', arata sursa citata. Echipa care asigura securitatea Papei in vizita din Romania este formata din ofiteri ai Serviciului de Protectie si Paza, pregatiti special… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

