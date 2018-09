Avionul papei a aterizat in jurul orei locale 11.15 (08.15 GMT) la Vilnius, prima etapa a unei calatorii de patru zile in tarile baltice, la periferia nord-estica a UE. Suveranul pontif va ajunge luni in Letonia, tara mai degraba protestanta, si marti in Estonia, unde procentul credinciosilor este minoritar, relateaza AFP.



"Sunt tari care se aseamana si care sunt diferite. Au o istorie comuna si istorii diferite. Va fi frumos", le-a spus papa jurnalistilor la bordul avionului. Papei ii place sa le intinda mana micilor comunitati catolice de pe planeta, afisandu-si in acelasi timp…