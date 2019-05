Participarea României la cea de-a 58-a Expoziție Internațională de Artă - La Biennale di Venezia

„Conversaţii neterminate asupra importanţei absenţei" (titlul original: Unfinished Conversations on the Weight of Absence) se deschide pe 9 mai 2019, la Pavilionul României din Giardini della Biennale,… [citeste mai departe]