- Administrația SUA a analizat posibilitatea introducerii de masuri cu scopul eliminarii vanzarile de petrol de catre Venezuela, ca reacție la realegerea președintelui Nicolas Maduro in urma unui scrutin controversat, marcat de numeroase nereguli. Dar, pana in acest moment, Washingtonul nu a luat masuri…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters. Sancțiunile impuse…

- Este haos politic în Venezuela, unde liderul opoziției s-a proclamat presedinte interimar si a fost recunoscut de Statele Unite si alte câteva tari din America de Sud. În acest timp, Nicolas Maduro le-a cerut diplomatilor americani sa paraseasca tara în 72 de…

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului 'neesential' din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o 'alerta de securitate' publicata…

- Liderul opozitiei si sef al Adunarii Nationale (Parlamentul) din Venezuela, Juan Guaido, s-a autoproclamat miercuri presedinte interimar al Venezuelei, fiind sustinut de mai multe tari, inclusiv Statele Unite, Argentina, Brazilia, Guatemala, Canada, Columbia, Costa Rica, Peru, Chile si Ecuador.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a salutat, joi, „curajul sutelor de mii de venezueleni care au ieșit în strada pentru libertate”, în fața „alegerii ilegitime a lui Nicolas Maduro”. Într-un mesaj postat pe Twitter, Macron a afirrmat ca „Europa susține…

- Juan Guaido, liderul opozitiei si al Adunarii Nationale din Venezuela, s-a autoproclamat miercuri dupa-amiaza presedinte interimar al tarii, contestandu-l oficial pe presedintele Nicolas Maduro in contextul crizei politice grave. Nicolas Maduro tocmai a inceput al doilea mandat de presedinte al Venezuelei,…