Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic va evolua în premiera la turneul ATP de la Tokyo (30 septembrie - 6 octombrie), iar înainte de debut a avut parte de o experiența unica. A primit câteva lecții de sumo de la foști luptatori profesioniști, iar apoi a încercat sa puna în aplicare ce a învațat.…

- Insotit de rafale de vant care ar putea ajunge la 162 de kilometri pe ora, ciclonul tropical ar trebui sa ajunga in prefectura Nagasaki in noaptea de duminica spre luni, potrivit Agentiei meteorologice nipone. Potrivit prognozelor, furtuna urmeaza sa traverseze Stramtoarea Coreei, care separa Japonia…

- Papa Francisc va merge intr-o calatorie in Asia in noiembrie, el fiind primul suveran pontif care va merge in vizita in Thailanda si Japonia in aproape patru decenii, au declarat surse de la Vatican, relateaza vineri Reuters. Papa Francisc va vizita Thailanda in perioada 20-23 noiembrie si Japonia in…

- Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul…

- Operatorul centralei nucleare de la Fukushima va trebui sa deverseze cantitați mari de apa contaminata direct în Oceanul Pacific, a spus ministrul nipon al Mediului. În urma declarației sale, acesta a fost blamat de superiorii sa, purtatorul de cuvânt al guvernului condus de Shinzo…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Japonia sunt informati ca autoritatile locale au avertizat in legatura cu riscul producerii de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor torentiale, in estul tarii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Afacerilor Externe, sunt…

- Experții în medicina nucleara i-au spus unuia dintre doctorii care au tratat victimele accidentului nuclear de la Arhanghelsk și caruia i s-a identificat un izotop radioactiv în țesutul muscular ca probabil ”a mâncat crabi Fukushima”, referindu-se la accidentul nuclear…

- Japonezii comemoreaza astazi 74 de ani de la atacul cu bomba atomica asupra orașului Hiroshima, primul atac nuclear din istorie. Bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki au ucis peste 200 de mii de persoane și au avut efecte mulți ani dupa dezastru.