Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala under 21 a Romaniei, pregatita de Mirel Radoi, se va afla in urna a doua valorica, pe baza rezultatelor din ultimele trei campanii de calificare. Urna A: Germania, Anglia, Spania, Portugalia, Danemarca, Franta, Italia, Serbia, Croatia Urna B: Austria, Suedia, Belgia,…

- Un producator bulgar de brazi artificiali de Craciun a efectuat un sondaj in opt tari din regiune si a descoperit ca bulgarii cheltuie, in medie, 90-100 de leva (45-50 de euro) pentru a cumpara un brad artificial. Sondajul derulat in Romania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Croatia, Macedonia,…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, va vizita in primavara anului 2019 Romania, Bulgaria si Macedonia – a anuntat Agentia argentiniana de stiri Telam, citand surse de la Vatican. Turneul Suveranului Pontif va incepe cu vizita la Skopje, la inceputul lunii mai, dupa care Papa Francisc va vizita Bucurestiul…

- Delegatia Romaniei a reusit sa castige, duminica, un numar de 13 medalii, 4 de aur, 5 de argint si 4 de bronz, la editia 2018 a Campionatului Balcanic de cros, gazduit la Botosani, informeaza FR de Atletism. Competitia a fost organizata de catre Federatia Romana de Atletism, cu sprijinul autoritatilor…

- O delegatie din Maramures a reprezentat Romania la Vatican si Roma, dupa ce a castigat un concurs de proiecte lansat de MCIN. Delegatia s-a intalnit cu inalte personalitati ecleziastice ale Vaticanului, avand inclusiv o audienta la Papa Francisc care a anuntat o viitoare vizita in Romania.

- Papa Francisc ar veni in vizita in Romania. Despre un astfel de moment s-a vehiculat și la inceputul anului 2017, acum ar putea deveni și realitate. Papa Francisc ar efectua vizita in Romania la pachet cu Bulgaria. Ce-i incert e daca acum chiar se va intampla sau e doar un zvon. Vaticanul, sau alte…

- Potrivit presei din strainatate, Papa Francisc va efectua o vizita în România și Bulgaria în prima jumatate a lui 2019.Papa Francisc va ajunge în România în primavara anului viitor. Potrivit publicației spaniole periodistadigital.com, Suveranul Pontif…

- Papa Francisc ar putea vizita in 2019 Romania, au confirmat vineri pentru AGERPRES surse din Arhiepiscopia Romano-Catolica. ‘E foarte probabil. Noi asteptam vizita, care trebuie confirmata. Nu stim inca data exacta. Va veni, la anul, candva’, a spus una dintre surse. Publicatia spaniola Periodista Digital…