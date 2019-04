Stiri pe aceeasi tema

- Cine vrea sa asiste la slujba oficiata in luna mai de Papa Francisc la Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti trebuie sa fie prieten cu Internetul. Credinciosii trebuie sa se inscrie pana pe 30 de aprilie pe un site special creat de Arhiepiscopia Romano-Catolica.

- Cei care vor reprezenta cetatenii europeni la Parlamentul European ar trebui sa fie votati de o majoritate, scrutinul europarlamentar fiind unul "critic in existenta UE", a afirmat, vineri, sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea.Ea a vorbit in deschiderea unei mese…

- Au inceput inscrierile pentru vizita Papei Francisc in Bucuresti. De astazi, credinciosii pot solicita biletul de acces pentru ceremonia de la Catedrala Sfantul Iosif. Cei care vor sa fie cat mai aproape de Sfantul Parinte trebuie sa se grabeasca.

- La 6 iunie 1982, Israelul a declanșat Operațiunea „Pace pentru Galileea”. Armata israeliana a invadat teritoriul libanez și s-a indreptat spre Beirut, pentru a elimina din regiune forțele armate palestiniene conduse de Yasser Arafat. Era inceputul unui razboi care va angrena Siria și care va dura trei…

- Biserica Catolica a anunțat programul Papei Francisc, care va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. „Vineri, 31 mai 2019, in jurul orei 08:00, Papa Francisc va pleca cu avionul de la Roma spre Bucuresti, iar in jurul orei 11:30 va sosi pe Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni din…

- Mobilizare la cel mai inalt nivel pentru vizita istorica a Papei Francisc in Romania. Armata, SRI, SIE, dar si ministerul de Interne au infiintat un Comandament National. Au loc sedinte de lucru inclusiv cu oficialii Bisericilor, Ortodoxa si cea Catolica.

- Papa Francisc va efectua o calatorie apostolica in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie (vineri, sambata și duminica) cu etape la București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, in județul Alba. Vizita se va desfașura sub motto-ul „Sa mergem impreuna!”. Vizita Sfantului Parinte papa Francisc in Romania va contribui…

Ceea ce pana ieri a fost un zvon, de astazi e oficial. Papa Francisc va veni in Romania, in luna mai a acestui an, la 20 de ani dupa precedenta vizita a