- La finalul lunii mai, Suveranul pontif Papa Francisc va efectua o vizita in Romania. El va sosi in țara noastra pe data de 31 mai și va ramane trei zile. Este al doilea suveran pontif care viziteaza Romania. Primul a fost Papa Ioan Paul al II-lea in 1999. El a fost primul suveran pontif din […] The…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a precizat vineri, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis este un partener de dialog, cu experiența in consiliile UE și garantul statului de drept și al democrației in Romania, iar, din acest punct de vedere, predarea președinției rotative…

- Evenimentul va costa Primaria si Consiliul Judetean Iasi peste 500.00 de lei. Iasiul va gazdui una dintre cele doua semifinale ale competitiei nationale pentru desemnarea formatiei care va reprezenta Romania la Eurovision 2019. Concursul va avea loc in 27 ianuarie 2019, la Sala Polivalenta din Iasi,…

- Unul dintre cei mai periculoși interlopi din București, care a comandat injunghierea lui Nuțu Camataru, a murit in pușcarie. Cunoscut și ca „Regele cocalarilor”, Iancu Trandafir era cunoscut drept unul dintre cei mai periculoși infractori din sectorul 2. Acesta a trait aproape toata viața in pușcarie…