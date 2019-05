Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza vremii nefavorabile, aeronava care il va transporta pe Sanctitatea Sa Papa Francisc sambata, va ateriza la Targu Mureș deși inițial trebuia sa aterizeze la Bacau. De la Targu Mureș, Papa Francisc va fi transportat cu elicopterul pana la Miercurea Ciuc, in judetul Harghita. Comitetul Interminiserial…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va fi prezent vineri la Bucuresti, iar sambata la Iasi, la vizita istorica a Papei Francisc in Romania, la 20 de ani de la vizita predecesorului sau, Papa Ioan Paul al II-lea.„Vineri voi fi la Cotroceni, la invitatia presedintelui Romaniei, Klaus ...

- Cu aproximativ o luna inaintea vizitei Papei Francisc in Blaj, orașul alintat Mica Roma freamata in așteptarea momentului istoric! Prețurile la cazari s-au dublat, ofițerii din dispozitivul de securitate au ajuns pana la ușile localnicilor vecini cu Campia Libertații, iar autoritațile se pregatesc cu…

- O fetita de noua ani din Iasi i-a tinut piept unui hot care a atacat-o pe strada. Individul i-a furat telefonul, iar copila a incercat sa-l prinda, cu un curaj iesit din comun. A avut noroc sa scape nevatamata deoarece hotul este recidivist si a fost arestat abia dupa o saptamana. Atacul a fost surprins…

- Medicii Spitalului Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi au primit o veste care ar putea afecta mii de pacienti din judetul Iasi si nu numai. Sectia de Urologie a unitatii medicale ar putea sa fie desfiintata, dupa construirea Spitalului Regional de Urgenta. In momentul de fata, la Urologie exista nu mai…

- Papa Francisc va calatori in Romania pentru o vizita apostolica care il va duce in capitala București, in orașul estic universitar Iași, in Blaj și la Sanctuarul Marian din Sumuleu Ciuc la marginea orașului Miercurea Ciuc. Vizita Papei Francis in Romania are loc la exact 20 de ani dupa ce Papa Ioan…

- Unul dintre cele mai fascinante triunghiuri amoroase din Romania a fost relația dintre Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Veronica Micle, dragostea eterna a celui dintai. Este adevarat ca Ion Luca Caragiale s-a iubit cu Veronica Micle, fapt care a starnit mania celui mai mare poet roman din toate…

- Mega Image retrage de la vanzare un produs suspect de contaminare cu Salmonella, foarte popular in randul clienților, potrivit un comunicat al retailerului publicat de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Toate produsele retrase urmeaza a fi distruse. Este…