- Imediat dupa urcarea Papei Francisc in avionul care il duce spre Roma, pe contul sau de Twitter a fost postat un mesaj in limba romana. Daca in cele trei zile petrecute in Romania, mesajele postate pe contul oficial al suveranului pontif au fost scrise in engleza, ultimul este in limba romana. „Fecioara…

- Papa Francisc a facut un gest istoric in primele minute dupa ce a pasit pe pamant romanesc: a sarutat cu smerenie medalionul cu iconita Maicii Domnului de la gatul arhiepiscopului ortodox de Targoviste. Suveranul Pontif a repetat gestul impresionant si la Palatul Patriarhiei, unde a sarutat medalionul…

- Papa Francisc a sosit la Catedrala Romano-Catolica „Sfantul Iosif” unde a oficiat Sfanta Liturghie. Deplasarea s-a facut cu papamobilul, cu viteza extrem de redusa, Suveranul Pontif salutand multimea. Sanctitatea Sa a binecuvantat trei copii pe care i-a sarutat pe crestet.

- Papa Francisc a calcat pe pamant romanesc. Suveranul Pontif a aterizat de curand pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, acolo unde a fost intampinat de sute de crestini, preoti catolici, dar si presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen.

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti, pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile, desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!". Suveranul Pontif a fost intampinat de Klaus și Carmen Iohannis.

- Papamobilul cu care Papa Francisc se va deplasa in timpul vizitei pe care o efectueaza in Romania a fost produs in țara noastra, special pentru acest eveniment. Vehiculul a fost conceput de catre uzina Dacia si Serviciul de Protectie si Paza (SPP) in conformitate cu normele de securitate. Reprezentanții…

- Papa Francisc a anuntat intr-un mesaj publicat astazi pe contul sau de Twitter, ca de maine va vizita Romania, spunand ca va merge alaturi de „fratii” de la Biserica Ortodoxa Romana. „Maine ma voi duce in Romania ca pelerin, pentru a merge impreuna cu fratii nostri de la Biserica Ortodoxa Romana si…