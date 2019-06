Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a spus, astazi, la Iași, in fața a peste 150.000 de oameni, ca „Romania este Gradina Maicii Domnului”, așa cum spusese acum 20 de ani și Papa Ioan Paul al II-lea. „Este o mama care cultiva visurile fiilor, care le pazește speranțele și care aduce bucuria in case”, a spus Papa. De pe scena…

- Intre 31 mai și 2 iunie, Papa Francisc se va afla in Romania și va fi prezent la București, Iași, Blaj și Șumuleu Ciuc. Suveranul Pontif este atat de iubit de credincioși tocmai pentru ca nu se ferește sa coboare de la inalțimea funcției și sa se umanizeze in cele mai diverse ipostaze. Vizita Papei…

- Romania il primește pe Papa Francisc intr-o vizita apostolica in care Suveranul Pontif va aduce mesaje pentru toti credinciosii crestini. Special pentru acest eveniment, Banca Nationala a pus vineri in vanzare monede cu chipul Papei. Potrivit stiri.tvr.ro , la Banca Naționala Romana, oamenii au stat…

- Vizita Papei Francisc in Romania a determinat autoritatile sa ia masuri de securitate speciale, dar si sa instituie restrictii de trafic in orasele pe care Sanctitatea Sa le viziteaza. Zeci de mii de credinciosi sunt asteptati la evenimentele publice ale Papei Francisc, fiind luate masuri pentru…

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Nu mai puțin de 122 de hectare de teren vor fi impadurite cu peste 646.000 de puieți drept cadou simbolic pentru vizita Papei Francisc in Romania. Acțiunea este organizata de Uniunea Composesoratelor din Bazinul Ciuc. ”Cea mai mare asociație a composesoratelor din bazinul Ciuc, organizeaza…

- Biserica Greco-Catolica a inceput pregatirile pentru evenimentul istoric ce va avea loc in 2 iunie, cand Suveranul Pontif, Papa Francisc, va ajunge la Blaj. Pe langa liturghia si slujba de beatificare, Papa Francisc va avea o intalnire si cu reprezentanti ai comunitatii de romi din oras.

- Sala de presa a Sf. Scaun a anunțat programul detaliat al calatoriei apostolice pe care papa Francisc o efectueaza in Romania in zilele 31 mai – 2 iunie 2019, sub genericul ”Sa mergem impreuna!”. Trei Sfinte Liturghii, opt discursuri in fața autoritaților politice și religioase, beatificarea a șapte…