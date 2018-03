Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat joi de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA. Dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate de Dumnezeu si I se…

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei italiene, dintre care mulți merg la biserica și iși afișeaza credința in public, ca nu se pot numi creștini pentru ca poarta ”moartea in suflet”. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fața a zeci de mii de persoane adunate pentru audiența sa generala…

- Pentru prima oara de cand a ajuns la Vatican, Papa Francisc a vorbit, luni, despre eventualitatea comiterii unui atentat impotriva Sfantului Scaun de catre "un nebun" care va provoca un "masacru". Suveranul Pontif a tinut sa le multumeasca agentilor de securitate care il protejeaza atat pe…

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Papa Francisc a spus ca „tentatia de a reduce tinerii la tacere a existat intotdeauna" si a vorbit despre multiplele modalitati in care este pastrata tacerea acestora, pentru a ii „seda, pentru a ii impiedica sa se implice, pentru a le face visurile neinsemnate, plictisitoare si jalnice". Suveranul…

- Au fost zambete la Vatican, iar primul care a ras a fost chiar Suveranul Pontif. Liderul Bisericii Catolice vorbea despre viata crestina, in clipa in care vantul i-a zburat boneta alba pe care o purta si pe care a tot incercat sa o tina pe cap, pana la momentul la care o rafala i-a zadarnicit […] Papa…

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Papa Francisc vorbeste despre dragostea sa pentru tineri, insa avertizeaza de asemenea cu privire la ispite si efemer intr-o carte de conversatii intitulata "God Is Young" ("Dumnezeu este tanar"), care va fi lansata marti, 20 martie, in Italia si alte tari, informeaza luni AFP. In aceasta…

- Liderul USR a discutat și despre șicanele din Parlament, indreptate spre coaliția de guvernare. USRiștii au organizat mai multe proteste in Parlament, au pus muzica in comisia speciala pentru legile justiției și au realizat mai multe filmari care au ajuns apoi virale. Barna: „Ceea ce…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a avut o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care i-a relatat ca s-a intalnit cu un procuror, care i-a spus ca raportul intocmit de el privind conducerea DNA „este mult prea slab fata de ce este in realitate". „Am vorbit cu Tudorel Toader, am discutat…

- Silvia Chifiriuc și Petre Roman sunt impreuna de 9 ani, insa sunt la fel de fericiți ca la inceput, deși nimeni nu le dadea vreo șansa. Au impreuna un baiețel și nu ezita sa iși arate iubirea zi de zi. Soția fostului premier a povestit cum a petrecut ziua de 8 Martie. ”Mi-am cumparat singura flori astazi.…

- Întrebata daca va coopera cu democratii în cazul în care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar însemna „justitia sa-l ajunga din urma”. …

- V-ați intrebat vreodata ce se intampla cu sufletele copiilor care nu au apucat sa se nasca? Fie ca acest lucru s-a produs din vina parinților, fie ca s-a produs independent de voia parinților, cert este ca aceste suflete nevinovate urmeaza o anumita cale, scrie realitatea.net.

- "Mama ta te iubeste, dar nu stie cum sa iti arate. Nu poate pentru ca viata este grea, nedreapta", i-a raspuns Papa Francisc, care a marturisit ca povestea copilului l-a facut sa planga. Suveranul Pontif i-a cere tanarului roman sa se roage pentru ca "intr-o zi mama sa iti arate toata dragostea".…

- Se intampla minuni in cazul lui Alex, copilul de 9 ani, aflat in coma si izgonit din spitalul de la Oradea si adus la Bucuresti. Neurochirurg Mircea Gorgan, ii urmareste evolutia,si este convins ca baiatul va face progrese semnificative, intr-un an, cu recuperare intr-un centru specializat. Mai intai,…

- "Exista doi episcopi ai Romei recenti care sunt deja sfinti", a spus Francisc intr-o intalnire cu usile inchise cu preotii parohi din Roma, referindu-se la Ioan al XXIII-lea si la Ioan Paul al II-lea. "Paul al VI-lea va fi sfant in acest an", a adaugat el, citat de dpa. Comentariile lui Francisc au…

- Papa Paul al VI-lea, care a condus Biserica Catolica printr-o reforma tumultuoasa in anii 1960 si 1970, va fi sanctificat in 2018, a spus papa Francisc in remarci publicate sambata, informeaza dpa."Exista doi episcopi ai Romei [recenti] care sunt deja sfinti", a spus Francisc intr-o intalnire…

- 'Exista doi episcopi ai Romei [recenti] care sunt deja sfinti', a spus Francisc intr-o intalnire cu usile inchise cu preotii parohi din Roma, referindu-se la Ioan al XXIII-lea si la Ioan Paul al II-lea. 'Paul al VI-lea va fi sfant in acest an', a adaugat el, citat de dpa. Comentariile lui…

- Ce se intampla cu noul spital de copii de la Cluj Consiliul Judetean Cluj are printre obiectivele importante de investitii construirea unui spital de urgenta monobloc pentru copii. Forul judetean clujean urmeaza sa aprobe saptamâna viitoare bugetul judetului pe acest an, din care bugetul…

- "La 15 februarie, in Extremul Orient si in alte parti ale lumii, milioane de barbati si de femei vor sarbatori Anul Nou lunar", a amintit Suveranul Pontif in cadrul rugaciunii Angelus, sustinuta in fata miilor de credinciosi reuniti in Piata Sfantul Petru de la Roma."Transmit salutul meu…

- Papa Francisc si-a transmis duminica urarile de pace, o "comoara nestemata", catre Extremul Orient, cu ocazia Anului Nou chinezesc, in timp ce, la nivel diplomatic, Vaticanul se apropie de incheierea unui acord istoric cu China comunista in ceea ce priveste numirea de episcopi, informeaza AFP.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sambata, la Sinaia, ca se poate discuta despre inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Paza și Protecție (SPP), avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public.

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat in cursul zilei de azi ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului, potrivit Romania TV. CEx ul o sa l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi.…

- Intr-o scrisoare trimisa publicației Corriere della Sera, Papa Benedict spune ca ultimul capitol al vieții sale va ajunge la final și se pregatește pentru un pelerinaj spre Acasa. Misiva a fost trimisa catre redacția cotidianului ca raspuns la apelurile facute de cititori. Intr-o scrisoare trimisa publicației…

- O scrisoare rara, expediata de un medic roman aflat in toiul luptelor crancene pentru eliberarea Ardealului de Nord, descria infernul in care au luptat ostasii romani si eroismul acestora. „Curaj nebunesc, sfida copilareste moartea”, scria medicul despre ostasul care ii murise in brate.

- Viorica Dancila anunța ca a renunțat la protecția SPP. ”Toți miniștrii au aceeași opțiune, vom indeplini formalitațile legale in acest sens”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. Dancila a mai precizat ca a anunțat Serviciul de Protecție și Paza inca de luni despre aceasta intenție,…

- Veronica Antal s-a nascut intr-un judet din Neamt, a vrut sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase in acea perioada toate manastirile catolice. A ales sa-l slujeasca pe Dumnezeu in felul sau si a facut un legamant de castitate. Sa duca o viata fara pacat era cel mai important lucru…

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Imediat dupa ce s-a aflat trista veste ca Neagu Djuvara a murit, Dragnea a scris repede un mesaj de regret in acest sens, dar in loc de Neagu Djuvara a scris Mircea Djuvara. „#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavarșit, Mircea Djuvara reprezinta un #reper de…

- Papa Francisc a spus ieri, la bordul avionului papal, ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Declaratiile Suveranului Pontif vin in urma alertei false din Hawaii, cand populatia a fost instiintata ca o racheta se indreapta spre insula, relateaza Reuters, preluat de Mediafax.…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- Papa Francisc este foarte îngrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Suveranul Pontif a declarat, la bordul avionului papal, ca este foarte îngrijorat, mai ales în urma alertei false din Hawaii, când populatia a fost înstiintata ca o racheta se îndreapta…

- Un preot din comuna Alexeni, judetul Ialomita, s-a transformat in Dumnezeu pentru oamenii saraci din localitate. In incinta unei foste gradinite, duhovnicul a infiintat o cantina sociala unde serveste mancare calda tuturor celor greu incercati de soarta. Mesele sunt pregatite cu multa migala in bucataria…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un statu quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP. Suveranul Pontif a…

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o întâlnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon.…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" în fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie îl îngrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste…

- Marc Joseph Rodrigue crede ca indiciul datei Judecatei de Apoi se afla chiar intr-un pasaj al Bibliei. "Un razboi mare va fi intre cer și iad, iar Fiul lui Dumnezeu se va intoarce pe Pamant pentru a-i salva pe toți pentru a doua oara. Va fi tot soarele și trandafirii pe care ii vezi. Totul…

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Mulți dintre noi spunem bogdaproste atunci cand primim ceva de pomana, conform tradiției, insa puțini știu care este, de fapt, semnificația acestui cuvant. Tradiția spune ca atunci cand primim ceva de pomana sa spunem bogdaproste. Cu toate acestea, nu mulți cunosc care este senificația acestui cuvant.…

- In cadrul vecerniei de sfarșit de an din bazilica Sfantul Petru, Suveranul Pontif a apreciat ca oamenii au fost "obositi si raniti" in anul care s-a incheiat cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati". Razboaiele sunt "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului",…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…