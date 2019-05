Stiri pe aceeasi tema

- Suveranul Pontif a pasit, in dimineata acestei ultime zile a saptamanii, pe taramul statului vecin, Bulgaria. Papa Francisc a fost intampinat la aeroportul din Sofia de catre seful Guvernului bulgar, Boyko Borisov, si de un grup de copilasi imbracati in port popular, care i-au oferit buchetele de flori.…

- Papa Francisc a ajuns, duminca, in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana si una care s-a exprimat clar impotriva migrantilor in acelasi timp in care Papa a indemnat Europa sa-si deschida bratele si inimile pentru refugiati, potrivit Associated Press.

- Papa Francisc a inceput, duminica, o vizita de trei zile in Bulgaria și Macedonia de Nord. Suveranul Pontif va avea discuții cu liderii politici, un discurs intr-o piața publica și va vizita in capitala Sofia o tabara de refugiați.

- Bulgaria apara intr-un mod remarcabil granitele externe ale Europei si a facut multe pentru Uniunea Europeana, a afirmat ieri, la Sofia, prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, exprimandu-si...

- Bulgaria apara intr-un mod remarcabil granitele externe ale Europei si a facut multe pentru Uniunea Europeana, a afirmat joi la Sofia prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, exprimandu-si sustinerea pentru aderarea acestei tari la spatiul Schengen, transmite BTA. "Astazi…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- Bulgaria, Macedonia de Nord si Albania au semnat la Sofia un Memorandum privind integrarea pietelor lor de electricitate si dezvoltarea in comun a tranzactionarii electricitatii in sud-estul Europei, transmit BTA si Novinite preluate de mediafax. Memorandumul a fost semnat de reprezentantii…

- Partidul de centru-drepta aflat la putere în Bulgaria, Cetațenii pentru Dezvoltarea Europeana a Bulgariei, a renunțat la planurile de revizuire a codului electoral, dupa ce Partidul Socialist Bulgar a hotarât sa se retraga pe perioada nedeterminata din legislativul de la Sofia, susținând…