Papa Francisc, solicitare de ultimă oră: ''Lansez un apel'' "Va invit sa va alaturati rugaciunii mele pentru refugiatii care se afla in centrele de detentie din Libia si a caror situatie deja foarte grava a devenit inca si mai periculoasa din cauza conflictului in curs", a spus Suveranul Pontif credinciosilor adunati in Piata Sf. Petru la finalul rugaciunii duminicale. "Lansez un apel pentru ca in special femeile, copiii si persoanele bolnave sa poata fi evacuate cat mai repede posibil prin culoare umanitare", a adaugat papa. Un grup de circa 140 de refugiati provenind din Libia este asteptat luni la Roma. Organizatii umanitare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

