Papa Francisc si amenintarea robotilor: Omul trebuie sa fie in centrul economiei

- Lideri din intreaga lume - de la presedintele SUA, Donald Trump, la noul lider din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa - se pregateau sa ajunga la Davos pana marti, cand se va deschide edita din acest an a Forumului Economic Mondial. Cateva teme importante ar urma sa domine reuniunea din aceasta statiune elvetiana,…

- Christine Lagarde, directorul Fondului Monetar International (FMI), a observat, la Forumul Economic Mondial, aflat in curs la Davos, ca prea multi oameni inca nu beneficiaza de efectele relansarii economice. "In mod clar, trebuie sa ne simtim incurajati de consolidarea cresterii economice, dar nu trebuie…

- Zilele de dupa protestul #rezist și #corupțiaucide din 20 ianuarie, confirma un lucru dezolant: protestatarii pot ieși de cate ori doresc in strada – pentru apararea unor idei democratice, impotriva corupției și pentru independența actului de justiție -: a doua zi, viața cetații continua, imperturbabila,…

- Saptezeci de sefi de stat si de guvern, sute de oameni de afaceri, activisti civici si celebritati se reunesc de marti pana vineri la Davos la Forumul Economic Mondial. Pentru prima orara din 2000, va fi prezent si presedintele SUA, Donald Trump.

- Liderii cei mai puternici din lume se vor întâlni de marti pâna vineri în cadrul Davos 2018, pentru o conferința anuala de elita de patru zile cunoscuta sub numele de "Forumul Economic Mondial".

- Actrita australiana Cate Blanchett, cantaretul britanic Elton John si starul bollywoodian Shah Rukh Khan au fost recompensati la Forumul Economic Mondial de la Davos, luni seara, pentru implicarea lor intr-o serie de initiative ce vizeaza cresterea gradului de constientizare in randul populatiei…

- Premierul Indiei, Narendra Modi, va inaugura anul acesta Forumul Economic Mondial (FEM) printr-un discurs de deschidere pe care il va sustine marti, la orele locale 11:00 (10:00 GMT), in statiunea montana elvetiana Davos, informeaza dpa. La orele locale 17:30 (16:30 GMT), omologul canadian…

- Papa Francisc i-a indemnat luni pe participantii de la Forumul de la Davos sa dea dovada de "responsabilitate" in fata saraciei si a inegalitatilor tot mai mari din lume, informeaza AFP. "Este un imperativ moral, o responsabilitate care ne priveste pe toti, sa cream conditii potrivite…

- Elita mondiala este concentrata zilele acestea in statiunea montana Davos, din inzapezita Elvetie, acolo unde cauta solutii pentru cum sa faca lumea mai buna, in conditii nemaiintalnite in ultimul deceniu: economia lumii o duce bine, poate chiar prea bine, iar populismul, spaima de anul trecut, este…

- Mai exact 9,37 de milioane de dolari vor fi cheltuiti pentru a-i proteja pe mai marii planetei, care se vor intalni intre 23 si 26 ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos, faimoasa statiune de schi din Elvetia. Intr-un fel normal, pentru ca in micul, dar luxosul oras din cantonul Grisons sunt…

- Fondul Monetar International se asteapta la „cea mai extinsa crestere economica globala sincronizata din 2010”, in timp ce elita globala de economisti ajunge la Forumul Economic Mondial ce se desfasoara in Davos, Elvetia, potrivit Financial Times.

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Statiunea Zermatt, unde sunt acum 9.000 de turisti, a ramas izolata pentru a doua oara in doua saptamani. Singura solutie de a pleca a ramas elicopterul. Satul este acoperit de aproape doi metri de zapada, in conditiile in care acolo continua sa ninga. Acoperisul bisericii din Zermatt risca sa se prabuseasca…

- Horoscop Donald Trump a anunțat ca va participa, ca și Angela Merkel, Narendra Modi, Theresa May, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Benjamin Netantyahu, și mulți, mulți alți lideri mondiali. Pentru partea cultural-artistica vor fi prezenți Cate Blachett și Elton John

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Romanii sunt foarte nemulțumiți de clasa politica și de starea economiei. Un nivel ridicat de nemulțumire exista și in privința sistemului de sanatate și a sistemului de educație, deși medicii și profesorii sunt apreciați, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS,…

- Romanii sunt profund nemulțumiți de clasa politica și de starea economiei. Un nivel ridicat de nemulțumire exista și in privința sistemului de sanatate și a sistemului de educație, deși medicii și profesorii sunt apreciați, releva un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala –…

- Intre Putin si partidul M5S exista ''legaturi iritante". Ipoteza lansata de o lunga serie de anchete realizate de cotidianul La Stampa si publicate din octombrie 2016 si pana in prezent este confirmata astazi de una dintre cele mai autoritare voci ale disidentilor rusi, bloggerul Alexei Navalnii, adversar…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute imigrantii, ”dar nu putem ajuta lumea, daca ne distrugem propriul popor", a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, intr-un interviu aparut in editia de duminica a saptamanalului german Welt am Sonntag, relateaza MTI, citat de Mediafax.Premierul Ungariei…

- Trecem la alt nivel: parcare cu locuri pentru limuzine si masini electrice Primaria va scoate la licitatie proiectarea unui nou parking suprateran. Consilierii locali vor lua în discutie, miercuri, indicatori tehnico-economico ai unui nou parking suprateran. Acesta ar urma sa se construiasca…

- Autoritatile elvetiene au anuntat joi ca se asteapta la manifestatii violente in acest weekend in capitala Berna dupa anuntul venirii lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial (WEF), informeaza AFP. "In cadrul viitorului WEF de la Davos (22-26 ianuarie) si dupa anuntul vizitei presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico. "In cadrul Forumului Economic Mondial…

- Presedintele american Donald Trump va participa în premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat în perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul

- "In cadrul Forumului Economic Mondial de anul acesta, presedintele asteapta cu interes sa-si promoveze politicile de consolidare a afacerilor americane, a industriilor americane si a lucratorilor americani. Presedintele saluta oportunitatea de a-si prezenta agenda America First in fata liderilor…

- Presedintele american Donald Trump va participa in premiera la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, care va fi organizat in perioada 23-26 ianuarie, a anuntat marti secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Huckabee Sanders, relateaza site-ul Politico.

- Dezvoltare profesionala: nu este intotdeauna clar la ce sa te concentrezi. Ar trebui sa te duci la un bootcamp de codificare? Sa investiți intr-un curs de marketing in social media? Sa participați la un curs de comunicare? Ce ar trebui sa faceți pentru a va ajuta sa excelați la actualul loc de munca…

- La o analiza a abordarii Trump, se evidentiaza mai multe lucruri: administratia actuala considera ca amenintarile legate de asistenta externa sunt un mijloc de presiune si vede strategiile de negociere conventionale folosite de precedentele administratii americane in procesul de pace din Orientul Mijlociu…

- In mesajul de Anul Nou, Papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, conform Agerpres.

- Un program lansat la initiativa Papei Francisc, „Laudato Si’ Challenge”, poate revolutiona ideea de economie la nivel mondial. Este vortba despre tentativa de finantare a proiectelor start-up care au in vedere mai multe obiective la nivel mondial, printre care si rezolvarea crizei climei. Potrivit Mediafax,…

- Papa Francisc a facut un apel la pace “pentru Ierusalim si pentru Tara Sfanta”, luni, in traditionalul sau mesaj de Craciun,Urbi et orbi, precizand ca spera ca prin discutii se va ajunge la o solutie.“Sa ne rugam pentru ca dorinta de dialog sa prevaleze si sa se ajunga, prin negociere, la…

- Papa Francisc spune, intr-o emisiune televizata, ca trebuie evitat ''dialogul cu Satan'', ''o persoana'' foarte inteligenta, care are o mare putere de convingere, informeaza AFP.Satan personifica ''raul, nu incertitudinea'', explica papa Francisc intr-un fragment din aceasta emisiune, ''nu…

- Papa Francisc le-a multumit marti tuturor follower-ilor contului sau @Pontifex de pe Twitter, pe care in urma cu cinci ani l-a deschis predecesorul sau, papa emerit Benedict al XVI-lea, relateaza EFE. "Va multumesc voua, tuturor celor care urmaresc contul @Pontifex, care azi implineste cinci ani.…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a discutat miercuri, la Bruxelles, cu ministrul Economiei, Gheorghe Șimon, despre stadiul procesului de specializare inteligenta in Romania, precum și despre inițiativa "Regiuni mai puțin dezvoltate", informeaza un comunicat al…

- Acest turneu al suveranului pontif, care se afla in fruntea a 1,3 miliarde de catolici din intreaga lume, se inscrie in demersul sau de a incuraja micile comunitati "de la periferia planetei", care dau dovada de multe ori de mai multa credinta decat in batrana Europa in plin proces de secularizare.…

- Washingtonul are mijloace de a lovi o racheta nord-coreeana in zbor. Dar aceasta eventualitate pune probleme legale, strategice si tehnice, potrivit Le Monde , citat de Rador. "Pozitia actuala este de a ataca o racheta daca prezinta o amenintare", rezuma Ian Williams, cercetator la Centrul de studii…

- Cladirea de birouri clasa A United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul Openville va gazdui, din luna decembrie a acestui an, centrul de cercetare si dezvoltare software din Timisoara al companiei Intel, unul dintre cei mai mari producatori mondiali in domeniul tehnologiei.

- Anul trecut Papa Francisc, aflat pe campurile cu refugiati, a adresat un apel Europei si s-a intors la Roma cu o familie de sirieni. Apelul pe care l-a lansat Papa Francisc a ramas fara ecou pana azi. Noaptea care a trecut, centrul de migranti in care traiesc ca prizonieri aproape 10.000 de persoane…

- Papa Bergoglio pune niste paleti si reia un discurs atat de drag predecesorilor sai, adica granitele etice dincolo de care cercetarile biologice nu ar trebui sa treaca pentru a nu rupe echilibrul dintre natura si om. Daca papii Ratzinger si Wojtyla repetau oamenilor de stiinta, in diverse apeluri, ca…

- Incepand cu data de 15 noiembrie 2017, la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj se afla un nou șef. Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a anunțat miercuri ca prin dispoziția inspectorului general al Poliției Romane, incepand cu…

- Papa Francisc și-a exprimat luni "tristețea profunda" fața de cutremurul care a provocat sute de morți și de raniți in Iran și in Irak și a trimis binecuvantare sa "consolare și forța" echipelor insarcinate cu ajutorarea victimelor, relateaza EFE. "Sanctitatea sa,…

- Plenul Consiliului Județean Maramureș s-a intrunit in ședința extraordinara luni, 13 noiembrie 2017, cu incepere de la ora 12.00, pentru a dezbate și a aproba 12 proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi. Intalnirea a fost condusa de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, la ședința participand…

- Centrul in care Coreea de Nord efectueaza testele nucleare ar fi transformat regiunea intr-o „pustietate radioactiva”, motiv pentru care bebelușii care se nasc in zona au malformații grave.

- Conform unui comunicat de presa al MAE, de vineri, transportul public și administrația de stat vor fi cele mai afectate, fiind anunțate perturbari semnificative la nivelul transportului aerian, feroviar, maritim și al transportului in comun din Italia. De asemenea, sindicatul USB a anunțat manifestații…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru participa la doua targuri de cariera, pentru a fi mai aproape de cetateni si a le oferi tinerilor informatii despre programele europene prin care pot fi sprijiniti, despre oportunitatile de finantare si…

- Pe pagina lor de Facebook, Verbraucherzentrale Hamburg (Centrul pentru Protecția Consumatorilor din Hamburg) a dezvaluit ca Ferrero, compania din spatele Nutella, a schimbat in mod secret rețeta. Producatorii au adaugat mai mult zahar și mai mult lapte praf degresat. Conținutul de zahar a…

- Proiecte aparent irealizabile încep sa devina realitate, în mod surprinzator, pentru nativii unor zodii. Pentru alții însa, apar oportunitați care le scapa printre degete, situații conflictuale la locul de munca și tensiuni cu partenerul de viața. Descopera ce-ți prezic astrele…