Sute de oamenii au murit sau au fost raniti duminica intr-o serie de explozii care au avut loc in hoteluri de lux si in bisericile din Sri Lanka care oficiau liturghia pascala.



"Am aflat cu tristete stirea privind aceste grave atentate, care exact azi, in duminica Pastelui, au adus doliu si durere in mai multe biserici si in alte lacasuri de rugaciune din Sri Lanka", a spus papa Francisc in traditionalul mesaj "Urbi et Orbi" de la balconul central al bazilicii Sfantul Petru.



"Vreau sa-mi exprim afectiunea si apropierea fata de comunitatea crestina, care a fost lovita in timp…