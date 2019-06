Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump și-a exprimat miercuri groaza dupa publicarea unei fotografii cu un tata înecat alaturi de fiica lui de 23 de luni, dupa ce a încercat sa traverseze Rio Grande, fluviul care separa Mexicul de Statele Unite, relateaza AFP.„Ma îngrozește”, a…

- Papa Francisc si-a exprimat imensa tristete la vederea fotografiei infatisand trupul neinsufletit al unui barbat salvadorian si cel al fiicei sale de 23 de luni, inecati in Rio Grande dupa ce au incercat sa treaca clandestin granita cu Statele Unite, a precizat miercuri biroul de presa al Vaticanului,…

- Papa Francisc si-a exprimat imensa tristete la vederea fotografiei infatisand trupul neinsufletit al unui barbat salvadorian si cel al fiicei sale de 23 de luni, inecati in Rio Grande dupa ce au...

- Papa Francisc a plecat din Romania, dupa vizita apostolica de trei zile pe care a facut-o pe plaiurile mioritice, dar mesajele Sanctitații Sale nu se opresc.Dupa ce a vazut capitala Bucurști, Șumuleu Ciuc, Iași și Blaj, papa Francisc a spus, la intoarcerea catre Roma, in avion, ca a fost martorul…

- Papa Francisc a plecat duminica din Romania, la bordul aeronavei TAROM cu numele „Alexandru Ioan Cuza". Inainte de decolare, pilotii au surprins o imagine cu cele doua steaguri – al Romaniei si al Vaticanului – care au fost puse in exterior, in lateralul avionului.

- Patru fete și un baiat, cu toții in varsta de 14 ani, colegi de clasa, au murit dupa un groaznic accident. Teribilul eveniment a avut loc intr-o localitate din Vietnam, Bac Thanh. Copiii se jucau langa un baraj din zona. La un moment dat, o fata a picat in apa și a strigat dupa ajutor, a notat punchng.com.…

- FOTO – Arhiva In perioada 5 – 7 aprilie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au actionat pe raza de competenta teritoriala a sectiei in vederea asigurarii unui climat de disciplina rutiera in trafic, in vederea prevenirii accidentelor rutiere. In cadrul activitatilor desfasurate, au fost legitimate…

- Papa Francisc si-a exprimat duminica sustinerea pentru minoritatea crestina din Maroc, in cea de-a doua si ultima zi a vizitei sale in aceasta tara din nordul Africii, potrivit DPA. "Crestinii formeaza o...