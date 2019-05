In cadrul calatoriei apostolice pe care o efectueaza in Romania, papa Francisc se va intalni cu comunitatea roma la noua biserica din cartierul "Barbu Lautaru" in ultima zi a vizitei, duminica, 2 iunie, scrie vaticannews.va

In aceeași zi, pe Campia Libertații, pontiful celebreaza Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie, in cadrul careia are loc ceremonia de beatificare a șapte episcopi martiri ai Bisericii greco-catolice.

Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica, impreuna cu Consiliul Județean Alba și Primaria Municipiului Blaj au construit o biserica pentru comunitatea roma din…