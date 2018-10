Cei doi sunt Francisco Jose Cox Huneeus, arhiepiscop emerit al orasului La Serena, si Marco Antonio Ordenes Fernandez, episcop emerit de Iquique.

Potrivit unei declaratii a Vaticanului in limba spaniola, decizia Papei este definitiva si nu poate fi atacata.

Luna trecuta, Papa Francisc l-a caterisit pe Fernando Karadima, un preot chilian in varsta de 88 de ani, care a abuzat sexual adolescenti timp de mai multi ani si este in centrul unui scandal mai amplu privind abuzurile sexuale, inca in curs de investigare.