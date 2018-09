Papa Francisc, scandal abuzuri. A acceptat demisia a doi episcopi

Stiri pe aceeasi tema

- LG Electronics (LG) prezinta soluțiile LG ThinQ la IFA 2018, punandu-și in valoare inovațiile și viziunea in cadrul cunoscutului targ de la Berlin, intre 31 august și 5 septembrie. LG va pune accent pe modul in care soluțiile sale avansate LG ThinQ sunt create pentru a transforma in realitate, pentru…

- Germania ar urma sa aiba un excedent comercial - exporturi mai mari decat importurile - la finele acestui an de 299 de miliarde de dolari (264 de miliarde de euro), cel mai mare din lume, arata un raport al Centrului pentru Studii Economice Ifo din Germania. Germania ar urma sa aiba un…

- Statele Unite ale Americii inseamna mai mult decat Casa Alba, iar presedintele Donald Trump nu poate schimba acest lucru oricat de mult ar posta pe Twitter, a afirmat miercuri ministrul german de externe Heiko Maas, intr-o postare pe Twitter, transmite Știripesurse.ro.

- La Garana, in Poiana Lupului, locul unde s-a scris istorie pentru Festivalul Internațional de Jazz, se va desfașura, in perioada 3-5 august 2018, un alt eveniment care se anunța unul de excepție: Garana Fusion Festival. A doua ediție a Garana Fusion Festival aduce pe scena din Poiana Lupului…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, potrivit Mediafax. "Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decât…

- Romania nu va fi cap de serie la tragerea la sorti a meciurilor din primul tur al Grupei Mondiale a Fed Cup 2019, a anuntat, luni, Federatia Internationala de Tenis (ITF). Cehia, SUA, Belarus si Franta sunt capii de serie, celelalte patru echipe din Grupa Mondiala fiind Australia, Belgia, Germania si…

- La patru rame masculin, tinerii Mihai-Vasile Tiganescu, Cosmin Pascari, Stefan-Constantin Berariu si Ciprian Huc au ocupat locul secund, in 5 min 53 sec 760/1000, la circa trei secunde de Australia (05:50.700). Pe locul al treilea s-a clasat Germania (05:56.600) In finala probei feminine de dublu vasle…

- Ambasadele a douasprezece state – Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii – au transmis joi o declaratie comuna in care fac apel la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului…