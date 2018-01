Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc si-a exprimat regretul ca familia este azi vazuta in Occident ca "o institutie depasita" si a pledat pentru "uniunea sfanta dintre un barbat si o femeie", cu prilejul discursului anual sustinut in fata diplomatilor acreditati la Sfantul Scaun, relateaza luni AFP. "Din pacate stim cum,…

- In cadrul vecerniei de sfarșit de an din bazilica Sfantul Petru, Suveranul Pontif a apreciat ca oamenii au fost "obositi si raniti" in anul care s-a incheiat cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati". Razboaiele sunt "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului",…

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- Duminica, 31 decembrie, la ora 12:00 (miazazi), in Biserica Neagra va avea loc ultima slujba din acest an, dedicata tuturor creștinilor care doresc sa se roage pentru un an nou fericit, ferit de conflicte si escaladari ale violentei, pentru intelegere si respect, pentru dreptate si adevar, pentru justiție…

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti „alungati de pe pamantul lor”. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din…

- Stirile false si senzationale reprezinta "un pacat foarte grav" si le-a cerut jurnalistilor sa transmita informatii corecte, complete si clare, nu stiri "partinitoare", precum si sa inceteze sa mai aduca in atentia publicului scandaluri vechi, a afirmat Papa Francisc, potrivit News.ro, citand The Guardian.…

- Suporterii echipei ASU Politehnica s-au adunat din nou, sambata seara, in locul de unde a pornit Revoluția anticomunista. La ora 17, ei au pornit in marș pe traseul Piața Maria – Catedrala – Memorialul Revoluției – Cimitirul Eroilor. Așa cum se intampla in fiecare an, suporterii le transmit timișorenilor…

- Romanii de pretutindeni isi iau ramas- bun de la regele lor. Suveranul Mihai I este inmormantat azi la Curtea de Arges, alaturi de ceilalti monarhi ai Romaniei. Ceremoniile au inceput la ora 10.25 cu un scurt serviciu religios in Sala Tronului de la Palatul Regal din Bucuresti.

- Astazi, sambata, 16 decembrie, este o zi trista pentru intreaga tara. Romania isi conduce fostul monarh pe ultimul drum, iar CANCAN.ro transmite live funeraliile Regelui Mihai. Slujba de inmormantare este oficiata la Curtea de Arges, dupa care sicriul va fi purtat intr-o procesiune pana la Noua Catedrala…

- Purtatorul de cuvant de presa al Vaticanului, Greg Burke, a declarat miercuri ca papa Francisc nu folosește niciun serviciu de mesagerie și nici nu trimite binecuvantari pe WhatsApp, dupa o știre privind lansarea unei aplicații care permite conexiunea cu Suveranul Pontif, relateaza EFE.

- Suveranul Pontif a estimat ca necuratul este ”o persoana” foarte inteligenta care are sanse puternice sa te ademeneasca. Satana personifica ”raul si nu ceata din Milano”, e explicat Papa Francisc, ”nu este o chestie difuza, ci o persoana”. ”Vreau sa spun un lucru de care sunt convins: cu Satana nu poti…

- Calatoria Regelui Mihai spre Romania a marcat, luni la ora 15:00, primul popas. Trupul sau a fost depus la Biserica Ortodoxa din Lausanne, cea in care si-a botezat trei dintre fiice si de unde si-a dus pe ultimul drum mama, pe Regina Elena.

- Intre timp, familia regala face pregatiri pentru funeraliile din Romania. In 13 decembrie, sicriul va ajunge la București. Deja, peste 100 de personalitați din toata Europa și-au anunțat prezența la funeralii. [citeste si] Trupul neinsuflețit va fi depus in holul de onoare al Castelului…

- IPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a oficiat sambata, la Catedrala Mitropolitana din Iași, o slujba de pomenire pentru Regele Mihai I, printre cele 150 de persoane care au participat la ceremonia religioasa aflandu-se și filosoful Mihai Șora. "E o pierdere imensa. Unul…

- Carti de condoleante in memoria Regelui Mihai Foto: Mihaela Helmis Carti de condoleante pentru Regelui Mihai sunt deschise, începând de astazi, la Castelul Peles, la Palatul Regal si la Palatul Elisabeta din Bucuresti. Români de pretutindeni vor sa îi aduca un omagiu…

- Reprezentantii mai multor ministere au convenit cu Casa Regala detaliile implicarii lor in funeraliile Regelui Mihai, surse guvernamentale indicand ca funeraliile vor avea loc pe 16 decembrie, iar cele trei zile de doliu national in intervalul 14-16 decembrie. ”Reprezentantii Guvernului si cei ai…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Șeful statului subliniaza ca Romania este in doliu și ca țara a pierdut un mare om de stat și un mare roman. ”Calatoria aproape seculara a ultimului Suveran al Romaniei se incheie aici. Prin tot ceea ce a facut,…

- Papa Francisc a fost binedispus in timpul unei vizite din orașul italian Padova, unde s-a intilnit cu mai mulți liceeni. Suveranul Pontif a fost atat de binedispus, incit a spus un banc despre femei, respectiv despre femeile singure, relateaza La Repubblica. „In Argentina era venerat foarte mult Sfantul…

- Papa Francisc a avut chef de glume, cand a intalnit un grup de elevi de liceu, originari din orasul italian Padova. Suveranul Pontif si-a adus aminte de un banc care circula in Argentina, cand era el tanar, despre Sfantul Anton, cel care a murit la Padova si este inmormantat intr-o biserica din aceasta…

- Papa Francisc ”a menționat ca dorește sa faca o vizita pastorala in Romania, ceea ce știam cu toții și așteptam, dar pentru prima data a pus un accent ceva mai clar pe aceasta intenție”, a afirmat, atent la nuanțe, ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, dupa recenta intrevedere…

- Papa Francisc a primit un Lamborghini alb, un model unic. Bolidul, care nu va strabate niciodata multimea în Piata Sfântul Petru, va fi încredintat casei de licitatii Sotheby's în vederea scoaterii la o licitatie promitatoare, banii obținuți fiind folosiți în…

- Papa Francisc a abordat aceasta tema si miercurea trecuta cu prilejul celebrarii euharistiei, cand a spus ca "nu poate fi inteleasa liturghia" daca nu se intelege rugaciunea care este "o intalnire cu Domnul". Suveranul Pontif a explicat ca in primul rand trebuie sa invatam sa ne adresam "Tatalui nostru"…

- Papa Francisc le-a spus credinciosilor reuniti miercuri in Piata Sf. Petru pentru audienta generala ca rugaciunea inseamna sa vorbesti cu Dumnezeu, nu sa repeti "papagaliceste", relateaza EFE. Papa Francisc a abordat aceasta tema si miercurea trecuta cu prilejul celebrarii euharistiei, cand a spus…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere, marti, cu Secretarul pentru Raporturile cu Statele al Sfantului Scaun, Paul Richard Gallagher, in cadrul careia au discutat despre perspectiva organizarii vizitei Papei Francisc in Romania. ...

- Papa Francisc este nemulțumit de cei care fac fotografii in timpul liturghiei. Liderl bisericii catolice a spus ca il intristeaza faptul ca atatea telefoane sunt ridicate in timpul slujbei, dar și ca preoți și episcopi se numara printre cei ucare fac poze. „Nu este un spectacol”, a spus Suveranul Pontif,…

- Papa Francisc a acceptat sa fie membru de onoare al Academiei Romane, informeaza Arhiepiscopia Romano-Catolica București, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform sursei citate, o delegație oficiala a Academiei Române i-a adresat aceasta invitație Papei Francisc în…

- Papa Francisc a afirmat ca uneori adoarme, int imp ce se roaga. Liderul Bisericii Catolice a subliniat ca și unii sfinți sunt cunoscuți pentru faptul ca mai inchid ochii, noteaza BBC News. „Cand ma rog, uneori adorm. Sfanta Tereza facea și ea asta”, a spus Papa Francisc, in varsta de 80 de ani, intr-un…

- Papa de la Roma Francisc a marturisit ca, uneori, adoarme in timp ce se roaga. Totuși, spune el, nu e singurul: acest lucru li s-a intamplat și unor sfinți. Cind ma rog, uneori adorm. Sfinta Tereza a facut si ea asta”, a spus el intr-un episod al unui program Catholic TV2000 difuzat marti pe YouTube…

- Papei Francisc va vizita aproape sigur Romania anul viitor. Suveranul Pontif a fost invitat in țara noastra de președintele Klaus Iohannis, de Patriarhie și de Conferinta Episcopilor Catolici. Insa nimeni nu iși inchipuie ce cheltuieli imense presupune un astfel de...

- Papa Francisc a deplans vehement atentatul comis la Mogadisco, in Somalia, care a provocat aproape 300 de morti si s-a rugat pentru convertirea celor care promoveaza violenta, intr-un mesaj citit miercuri la incheierea audientei generale din Piata Sf. Petru, relateaza EFE. Suveranul Pontif si-a exprimat…