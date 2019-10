Papa a semnat miercuri, in cadrul audientei acordate prefectului Congregatiei pentru Cauza Sfintilor, arhiepiscopul Angelo Beciu, mai multe decrete printre care si cel prin care recunoaste martiriul fetitei nascute in 1928 in localitatea Santana do Cariri. Recunoasterea 'martiriului' este decisiva pentru beatificare, in acest caz nemaifiind nevoie de recunoasterea unui miracol. Desi nu a fost inca beatificata, fetita este venerata in aceasta zona a Braziliei, unde in cinstea ei a fost ridicat un monument alcatuit dintr-o cruce si o lespede, la care vin in pelerinaj numerosi crestini, precum…