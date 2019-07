Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin s-a intalnit ieri cu Papa Francisc, la Vatican. Liderul de la Kremlin a ajuns la intalnire cu o intarziere de 50 de minute. Putin a fost asteptat de garda elvetiana, iar steagul Rusiei a fluturat in fata Palatului pontifical. Presedintele Rusiei si Suveranul Pontif au stat de vorba 55…

- Vladimir Putin a intarziat joi, a treia oara, la o intalnire cu Papa Francisc, relateaza Reuters. Limuzina presedintelui rus a intrat la Vatican cu peste 50 de minute dupa ora prevazuta. La prima intalnire cu suveranul pontif, in 2013, Putin a sosit cu 50 de minute mai tarziu decat trebuia, iar in 2015…

- Prin intermediul Nuntiaturii Apostolice de Bucuresti, Sfantul Parinte papa Francisc a trimis din Vatican, la 8 iunie 2019, o scrisoare de multumire Preasfintiei Sale Petru Gherghel, episcop de Iasi, dupa vizita pe care papa a facut-o la Iasi, la 1 iunie 2019, in cadrul vizitei Sanctitatii Sale in Romania,…

- Audiența Generala a Papei Francisc de miercuri a fost dedicata vizitei apostolice in Romania. Sfantul Parinte a vorbit aproximativ 10 minute in Limba Italiana, iar apoi discursul sau a fost tradus in diferite limbi. La sfarșit, Papa a salutat delegațiile prezente, in mod special delegația…

- Oamenii prezenti pe Aeroportul Transilvania din Targu Mures, atat civili, cat si autoritati sau forte de ordine, s-au aratat extrem de emotionati de scurta vizita efectuata pe teritoriul judetului Mures de catre Papa Francisc. Prefectul judetului, Mircea Dusa, a afirmat ca este onorat de intalnirea…

- Madalina Iacob, reprezentanta Observatorului de la Antena 1 este cel mai tanar reporter acreditat la Vatican. La numai 25 de ani, Madalina s a aflat in avionul care l a adus pe Papa Francisc in Romania si a fost printre putinii jurnalisti care a avut sansa sa stea de vorba si sa se fotografieze cu Sfantul…

- Papa Francisc a ajuns marti in Macedonia de Nord, o tara care nu a mai fost vizitata de niciun suveran pontif pana acum, iar in primul sau discurs rostit in fata autoritatilor locale, liderul de la Vatican a pledat pentru o mai ampla integrare in Europa a tarilor balcanice, relateaza EFE potrivit…

- Papa Francisc i-a indemnat pe liderii europeni, duminica, la Sofia, sa abordeze chestiuni precum inegalitatea distributiei bogatiei si ratele scazute ale natalitatii, despre care suveranul pontif a spus ca au creat o "Cortina de Gheata" intre statele bogate si cele sarace din Europa si au alimentat…