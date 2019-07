Stiri pe aceeasi tema

- Prostitutia este „o boala a umanitatii”, a afirmat papa Francisc intr-o prefata a unei carti, evocand totodata „un viciu dezgustator” care le impinge pe femei spre sclavie, informeaza AFP, potrivit agerpres.

- 'Orice forma de prostitutie este o reducere la sclavie, un act criminal, un viciu dezgustator care face confuzie intre a face dragoste si o eliberare a propriilor instincte, torturand o femeie fara aparare', potrivit unui text al suveranului pontif, publicat luni in cotidianul La Repubblica.…

- Votul de marți de la moțiunea de cenzura, in urma careia Opoziția s-a dovedit a fi incapabila sa-și respecte promisiunea de a darama Guvernul Dancila „a doua zi dupa alegerile europarlamentare”...

- Salonul International de Carte Bookfest s-a incheiat duminica la Romexpo, organizatorii apreciind editia 2019 ca fiind de un nivel apropiat de cel al anului trecut, atat din punct de vedere al vanzarilor, cat si din cel de vedere al vizitatorilor. "A fost o editie care si-a revenit pe ultima suta de…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, cu Papa Francisc, in cadrul unei audiente private, oferindu-i cadou acestuia un ceas al carui cadran include si pamant romanesc si o curea lucrata manual. La randul sau, Papa Francisc i-a facut premierului mai multe cadouri. Acesta i-a oferit…

- Ioan Paval, primarul comunei Dumbraveni, a facut parte din delegatia romana care la mijlocul saptamanii trecute a participat la Audienta Generala a Papei Francisc, ceremonie oficiata in Piata San Pietro de la Vatican.Cu aceasta ocazie, delegatia romana a avut si o scurta dar calduroasa intalnire cu…

- Actorul Robert Pattinson este in carti pentru a da viata lui Batman in urmatorul film dedicat popularului supererou, informeaza Press Association. Potrivit publicatiei Variety, vedeta britanica este in negocieri pentru a juca acest rol, pe care-l va prelua de la Ben Affleck. Pattinson (33 de ani), cunoscut…