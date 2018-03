Papa Francisc, probleme de sănătate. Suveranul pontif trebuie operat In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta reabilitarii detinutilor. "Asta este bine", a spus papa. "Pentru ca la varsta mea, de exemplu, se instaleaza cataracta si nu mai percepi realitatea foarte bine. Anul viitor va trebui sa facem o operatie", a adaugat suveranul pontif. Cataracta este o opacifiere a cristalinului si este o afectiune obisnuita la oamenii in varsta. Interventia chirugicala pentru corectarea ei este considerata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

