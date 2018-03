Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a dezvaluit, joi, ca urmeaza sa fie operat anul viitor la ochi deoarece sufera de cataracta. In varsta de 81 de ani, suveranul pontif a marturisit ca din cauza acetei probleme nu mai percepe realitatea foarte bine, scrie Agerpres . Papa a facut dezvaluirile privind problema sa de sanatate…

- In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta reabilitarii detinutilor. "Asta este bine", a spus papa. "Pentru ca la varsta mea, de exemplu, se…

- Papa Francisc a dezvaluit joi ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi “la distanta”…

- Papa Francisc a dezvaluit joi ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters. In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi "la distanta" in privinta…

- Scandal imens in piata media autohtona. Un fost sef al ANAF intervine in razboiul dintre cei de la Realitatea TV si seful PSD, Liviu Dragnea. Fostul director al ANAF, Gelu Diaconu, a lansat un atac la adresa postului Realitatea TV in contextul acuzatiilor lansate de post privind faptul ca vor fi…

- Europarlamentarul Daniel Buda cere demisia ministrului Agriculturii, Petre Daea, ca urmare a "incapacitatii institutionale" de a finaliza achizitionarea softului de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

- „Mama modei romanești”, așa cum este numita celebra Zina Dumitrescu, trece prin momente cumplite. „Mama Zina” a fost abandonata la azilul de batrani din Ghermanești de propriul fiu, Catalin Negreanu, care i-a promis celebrei creatoare de moda ca intr-o buna zi o va lua inapoi acasa.

- Ana Maria Barnoschi se opereaza la nas. "Ma operez la nas. Am mai multe probleme medicale! Nu e un moft. Nu imi plac operatiile, imi e frica de ele. Am evitat operatia cat am putut. Am tot amanat-o pana cand nu s-a mai putut. De cateva luni de zile am inceput sa am sangerari. Mi-e teama ca…

- Google a conceput o opțiune extrem de utila persoanelor cu dizabilitați. Gigantul a adaugat optiunea „wheelchair accessible” in aplicatia Google Maps. Aceasta permite optimizarea rutelor de tranzit in zonele marilor orase, tinand cont de facilitatile oferite de mijloacele de transport in sprijinul persoanelor…

- Simona Gherghe a ajuns zilele acestea de urgenta pe masa de operatie. Indragita prezentatoare povesteste de ce a ajuns sa se opereze. Din cauza imunitatii scazute, vedeta sustine ca i-au aparut mai multe papiloame in jurul gatului si ca a fost nevoita sa si le scoata. Ea a tinut sa isi anunte si fanii…

- PNL si USR ar trebui sa prezinte un singur candidat pentru Primaria Capitalei, in conditiile in care alegerile locale se desfasoara intr-un singur tur, a declarat consilierul municipal Ciprian Ciucu (PNL), in timp ce Roxana Wring (USR) apreciaza ca un candidat unic este o solutie buna, dar ca acest…

- Un asociat al fostului magnat rus Boris Berezovski a fost gasit mort la Londra, scrie marti ziarul The Guardian, citat de Reuters. Trupul lui Nikolai Gluskov, in varsta de 68 de ani, a fost descoperit luni seara de familia si prietenii sai, a afirmat avocatul sau, potrivit publicatiei mentionate. Divizia…

- Mamele copiilor cu probleme speciale de sanatate, care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, au fost invitate la un local din oraș, unde au avut ocazia sa socializeze, sa uite de probleme și sa participe la un atelier hand-made. Ziua Femeii a fost un bun prilej pentru angajații Complexului…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Politia israeliana l-a chestionat vineri, la domiciliu, pe premierul Benjamin Netanyahu pentru prima data într-un caz de coruptie în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq, a relatat Radio Israel, preluat de Reuters.

- Deși ninge non-stop la Timișoara, iar temperaturile din termometre au scazut cu mult sub zero grade, mijloacele de transport in comun circula in condiții de siguranța, susțin oficialii fostei regii. Pe unele linii sunt intarzieri create in principal din cauza traficului, care a fost…

- Furtunile, inundatiile si alte fenomene climatice extreme lovesc orasele mult mai dur decat au anticipat oamenii de stiinta, a declarat seful unei retele de orase care promoveaza strategii pentru combaterea schimbarii climatice, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Japonia propune cetatenilor sa inceapa sa iasa la pensie dupa varsta de 70 de ani, in incercarea de a face fata unei scaderi a fortei de munca, relateaza Reuters. Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Astfel, angajatii din educatie, aflati in…

- Fostul papa Benedict al XVI-lea sufera de o maladie a sistemului nervos din cauza careia este adeseori nevoit sa se deplaseze cu ajutorul unui scaun cu rotile, a dezvaluit fratele lui, Georg Ratzinger, pentru un saptamanal german, citat joi de Reuters.

- Aproximativ 450 de mii de europeni se imbolnavesc anual de cancer colorectal, iar peste 230 de mii iși pierd viața din cauza acestei afecțiuni, informeaza doctorulzilei.ro. Pentru a stopa aceasta crestere a celor care se inbolnavesc, specialistii vin cu cateva sfaturi.

- Ce se intampla cu noul spital de copii de la Cluj Consiliul Judetean Cluj are printre obiectivele importante de investitii construirea unui spital de urgenta monobloc pentru copii. Forul judetean clujean urmeaza sa aprobe saptamâna viitoare bugetul judetului pe acest an, din care bugetul…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat, luni, despre dezvaluirile Mihaelei Moraru, ca DNA ar trebui refacuta din temelii, pentru ca, in opinia sa, credibilitatea institutiei s-a prabusit. Potrivit senatorului, Laura Codruța KOvesi nu mai poate ramane in fruntea Direcției Naționale Anticorupție. ”Cel…

- Compania Naționala de Investiții face sala polivalenta in Giroc? Nu-i nimic, face primaria una in Timișoara! Primarul Nicolae Robu spune insa ca poate n-ar fi rau ca niște procurori sa vada ce fel de interese se ascund in spatele terenului de la Giroc. Pe de alta parte, el e dispus sa dea teren in Timișoara…

- "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si schimbul de informatii de o parte si de alta trebuie sa existe. Eu chiar vreau sa am o discutie, in perioada urmatoare, la nivelul Bancii Nationale, cu toti colegii din Banca Nationala, pentru a vedea care este…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Propun o premisa de lucru corecta: niciun ministru n-ar trebui sa comita greșeli de limba. Extrapoland, aș spune: niciun demnitar n-are dreptul sa siluiasca limba romana. Trasand inca un cerc concentric, ultimul, vom incheia: toți romanii ar trebui sa utilizeze corect limba romana. Realitatea de pe…

- Veste imensa pentru consumatorii de cafea. Aceasta este o adevarata minune pentru sanatate. Consumul regulat al acesteia ne scapa de mai multe boli extrem de grave. Te-ai gandit vreodata la cana ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate si nu doar ca la o sursa de placere si energie?Probabil…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Mircea Nebunu a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Florin Salam nu este deloc una buna. Conform interlopului, cantaretul de manele ar avea mari probleme cu gatul. Acesta a mai precizat ca nu l-a tradat niciodata pe artist. A

- Contactat telefonic de Reuters, fiul ei, Theo Downes-Le Guin, a spus ca nu cunoaste cu certitudine cauza mortii mamei sale, dar ca probabil aceasta a suferit un infarct, avand in vedere ca in lunile recente a avut probleme cu inima. Le Guin este cunoscuta, intre altele, pentru seria bestseller „Earthsea",…

- Un nou contract cadru care va reglementa condițiile in care se va acorda asisteța medicala in Romania, dar și medicamentele și dispozitivele medicale, a fost publicat, marți de Casa de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Aida Strambeanu (24 de ani), programator, și Aly Elsiddig (40 de ani), jurist, au posibilitatea sa caștige 100.000 de lei, daca vor ghici varsta altor oameni la “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1.

- Boris Johnson, ministrul de externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi in mod formal blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters. Johnson, unul…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat, intr-un…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie Reuters citat de News.ro. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, simbata, si a provocat panica…

- Papa Francisc a dezvaluit luni ca pericolul unui razboi nuclear este iminent, iar lui ii este teama de acest scenariu horror. El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, scrie…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban...

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- Invitat la interviurile DC News, jurnalistul i-a dat exemplu pe Laura Codruța Kovesi, Klaus Iohannis și Liviu Dragnea. "Sunt oameni politici care se simt foarte confortabil la anumite televiziuni. Cei de dreapta se simt bine la Realitatea TV, cei de stanga se simt bine in zona Antena 3 - Romania…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza NEWS.RO, citand Reuters.Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare LIBERTATE...'…