- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici sa nu ignore situatia milioanelor de migranti "alungati din tara lor", in timpul slujbei de Craciun de la Vatican, potrivit BBC. Pontiful i-a comparat cu Maria si Iosif, amintind de povestea biblica despre modul in care cei doi au calatorit de la Nazaret…

- Papa a susținut un discurs de Craciun din balconul central al Bazilicii Sfântul Petru din Roma pentru a lansa un apel global la pace. Acesta spune ca ar trebui sa înceapa cu rezolvarea conflictului israeliano-palestinian. "Vânturile razboiului sufla în lumea…

- Papa Francisc a facut un apel la pace „pentru Ierusalim si pentru Tara Sfanta“, luni, in traditionalul sau mesaj de Craciun, precizand ca spera ca prin discutii se va ajunge la o solutie.

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Papa Francisc a facut un apel la pace “pentru Ierusalim si pentru Tara Sfanta”, luni, in traditionalul sau mesaj de Craciun,Urbi et orbi, precizand ca spera ca prin discutii se va ajunge la o solutie.“Sa ne rugam pentru ca dorinta de dialog sa prevaleze si sa se ajunga, prin negociere, la…

- In mesajul sau de Craciun, Papa Francisc a cerut respect pentru imigranti si cei fortati sa-si paraseasca locuintele si tarile. Cel putin 10.000 de oameni au fost in basilica Sfantul Petru, din Vatican, ca sa asiste la slujba oficiata de acesta, aseara. Alte cateva mii de persoane au fost in piata din…

- Papa Francisc va sustine luni, la Roma, traditionala binecuvantare "Urbi et Orbi", la o zi dupa slujba din Ajun de Craciun in timpul careia suveranul pontif i-a indemnat pe cei 1,3 miliarde de catolici de pe planeta sa dea dovada de ospitalitate in fata dramei migrantilor, informeaza AFP. Argentinianul…

- Protestatarii i-au propus premierului Tudose o intalnire in urmatoarele zile, in perioada dintre Craciun și Revelion. Astfel, manifestanții vor sa deschida o cale a dialogului cu prim-ministrul, ingrijorați find de modificarile legilor Justiției."Domnule Prim-ministru Mihai Tudose, Cele…

- Cardinalul hondurian Oscar Maradiaga, un apropiat al Papei Francisc, a incasat aproximativ 500.000 de euro numai in anul 2015, dupa cum scrie saptamanalul italian L'Espresso. "Cardinalul Oscar Maradiaga, un susținator fervent al unei biserici sarace (...) a primit de ani de zile aproximativ 35.000…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.…

- Papa Francisc a avut un mesaj dur pentru cardinali, episcopi și preoți, inainte de Craciun. Suveranul Pontif a vorbit despre clicile din biserica, pe care le-a comparat cu un adevarat “cancer”. Papa Francisc a avut un discurs dur in fața angajaților de la Vatican, chiar inainte de Craciun. Potrivit…

- Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, MAE reitereaza angajamentul constant al Romaniei fata de eforturile comunitatii internationale de a contribui la o rezolvare justa si de durata a conflictului israeliano-palestinian, care sa corespunda intereselor ambelor parti, si la asigurarea pacii…

- Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia cunoscuta cu privire la implementarea "solutiei celor doua state", Israel si Palestina, care sa coexiste in pace si securitate, si la necesitatea de a pune capat acestui conflict. Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, MAE reitereaza…

- Judecand dupa imaginile surprinse de papparrazi, actorul Leonardo DiCaprio are o relație cu un model de pe Instagram. Camila Morrone, o tanara de 20 de ani din Argentina, a fost pozata in timp ce ieșea din casa ei din LA alaturi de DiCaprio, potrivit The Cut. Tanara este, pe langa un model care a strans…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, primit marti de Papa Francisc, i-a oferit acestuia un tablou reprezentand orasul vechi din Ierusalim, in care apare Domul Stancii si Biserica Sfantului Mormant, informeaza AFP. "Dragul meu prieten si frate", a declarat regele, salutandu-l pe papa la inceputul…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, primit marti de Papa Francisc, i-a oferit acestuia un tablou reprezentand orasul vechi din Ierusalim, in care apare Domul Stancii si Biserica Sfantului Mormant, informeaza AFP. "Dragul meu prieten si frate", a declarat regele, salutandu-l pe papa…

- „Obosit", „jumulit", „perie de toaleta", asa a fost descris pomul de Craciun din Roma, uscat inainte de venirea sarbatorilor, in comentariile ironice ale utilizatorilor retelelor de socializare. Primaria a decis sa reactioneze, deschizand o ancheta pentru a determina cauzele acestei agonii, noteaza…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Cei 28 de lideri din Uniunea Europeana au afirmat joi ca pozitia UE privind statutul Ierusalimului ramane neschimbata dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul sfant drept capitala a Israelului.

- Politia germana a arestat mai multe persoane suspectate ca au calatorit in zonele din Orientul Mijlociu controlate de gruparea Statul Islamic si ca au avut legaturi cu Anis Amri, tunisianul care in decembrie anul trecut a comis atacul cu camion intr-un targ de Craciun din Berlin,

- Un palestinian a injunghiat si ranit grav un paznic israelian duminica, la Ierusalim, a anuntat politia, care a catalogat atacul drept ”terorist”, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.Atacul a avut loc in principala autogara din oras, pe fondul tensiunilor puternice provocate de decizia americana…

- Un agent de securitate israelian a fost injunghiat in inima de un tanar palestinian, in zona principalei statii de autobuz din Ierusalim, victima fiind in stare grava, informeaza site-ul cotidianului The Times of Israel.

- Un palestinian l-a injunghiat duminica pe un israelian la Ierusalim, ranindu-l grav, a anunțat poliția, calificand atacul drept unul „terorist”, relateaza AFP și Xinhua, citate de Agerpres. Atenție, imagini cu puternic impact emoțional.

- Scena Nașterii Domnului, avind ca tema caritatea și mila, și un brad de Craciun de 28 de metri inalțime din Polonia au fost inaugurate joi seara in Piața San Pietro din Roma, cu mai puțin de trei saptamini inainte de Craciun, informeaza AFP. "In fiecare an, Scena Nașterii și bradul ne vorbesc prin limbajul…

- Scena Nașterii Domnului, avand ca tema caritatea și mila, și un brad de Craciun de 28 de metri inalțime din Polonia au fost inaugurate joi seara in Piața San Pietro din Roma, cu mai puțin de trei saptamani inainte de Craciun, informeaza AFP. "În fiecare an, Scena Nașterii…

- Anunțul facut de Președintele Donald Trump privind recunoașterea formala a Ierusalimului drept capitala a Israelului și, respectiv, mutarea Ambasadei SUA in Ierusalim a determinat un adevarat cutremur in Orientul Mijlociu. Nu pentru ca Președintele SUA ar fi creat un precedent: o lege funcționeaza din…

- Cei trei oficiali si-au manifestat opozitia in cursul discutiilor private din cadrul Administratiei Trump. Pe de alta parte, Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, dar si Jason Greenblatt, emisarul special al SUA in regiune,…

- Papa Francisc a cerut ca statutul orasului sfant sa fie respectat, precizand ca noi tensiuni in Orientul Mijlociu ar inflama si mai mult conflictele la nivel mondial, solicitarea venind cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa anunte oficial ca SUA va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.La…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ''Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme'',…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Papa Francisc a cerut ca statutul orasului sfant sa fie respectat, precizand ca noi tensiuni in Orientul Mijlociu ar inflama si mai mult conflictele la nivel mondial, solicitarea venind cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa anunte oficial ca SUA va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.

- Oficiali israelieni au respins amenintarea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a rupe relatiile diplomatice cu Israelul in cazul in care liderul american Donald Trump va decide sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului si sa mute acolo ambasada SUA, informeaza marti dpa.'Ierusalimul…

- ”E un protest pentru care avem foarte multa simpatie, dar care este, in același timp, total neautorizat. Total neautorizat! Faptul ca Primaria dorește sa organizeze un targ de Craciun cat se poate de autorizat acolo ii impiedica pe cei care protesteaza neautorizat. Pe principiul acesta, nu o sa mai…

- Cand la noi a inceput forfota cumparaturilor pentru Craciun, Dana inca se bucura de soare si de temperaturile blande din Orientul Mijlociu. Este o perioada tocmai buna pentru a vizita Iordania, pentru ca nu dai peste aglomeratia din sezonul de varf, iar vremea placuta te imbie sa descoperi pe indelete…

- Iata cum „respira” Pamantul. Nasa a realizat „cea mai completa imagine a vietii” pe Terra de pana acum | VIDEO NASA ilustreaza „cea mai completa imagine a vietii”, de pana acum, intr-un videoclip realizat pe durata a doua decenii. Filmuletul imortalizeaza rezumatul a 20 de ani de viata pe…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a evocat joi 'cooperarea fructuoasa' si 'secreta' a Israelului cu state arabe, intr-un context de ingrijorari fata de influenta in crestere a Iranului in Orientul Mijlociu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai multi lideri israelieni au declarat…

- Președintele israelian Reuven Rivlin a respins duminica cererea de grațiere a unui fost soldat care l-a impușcat mortal pe un presupus terorist palestinian ce era ranit și neinarmat, transmit dpa și AFP. Într-o declarație de presa, Rivlin a afirmat ca a luat în considerare…

- HALLOWEEN 2017. Americanii fac de Halloween pregatiri mai mari decat de Craciun sau Paște. De asemenea cu ocazia sarbatorii de Halloween in America a aparut și s-a dezvoltat o adevarata industrie a accesoriilor macabre: maști, costume de vampiri, schelete, diavoli, fantome…etc. Nelipsiții dovleci…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a reiterat luni, la Tokyo, poziția fața de "amenințarea globala" reprezentata de Coreea de Nord, subliniind ca este necesara gasirea mai degraba a unei "soluții pașnice" la criza nord-coreeana decat recurgerea

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a reiterat luni, la Tokyo, poziția fața de "amenințarea globala" reprezentata de Coreea de Nord, subliniind ca este necesara gasirea mai degraba a unei "soluții pașnice" la criza nord-coreeana decat recurgerea la o acțiune militara,…

- Potrivit datelor oficiale, pretul untului a crescut cu 60%, in ritm anual, in luna august, pana la 6,7 euro per kilogram, ceea ce a creat probleme pentru exportatorii de produse de patiserie si a dat nastere la ingrijorari cu privire la un posibil deficit de specialitati de Craciun. Unele…

- Guvernul israelian refuza sa negocieze cu un viitor guvern de uniune palestinian din care ar face parte gruparea Hamas daca aceasta formatiune islamista nu depune armele, nu renunta la violente si nu recunoaste Israelul, se arata intr-un comunicat oficial difuzat marti, relateaza AFP. Cabinetul israelian…

- Sejurul pentru petrecerea Revelionului in zona Bran-Moieciu-Fundata costa intre 1.000 și 1.500 de lei de persoana, sau chiar mai mult, in funcție de structura turistica de cazare, a declarat, pentru AGERPRES, președintele Asociației Bran-Moieciu-Fundata, Laurențiu Dragan. Acesta a spus ca sunt pensiuni…

- Liderul grupului liberal din Parlamentul European, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, este de parere ca aspiratiile separatiste ale Cataloniei pot fi solutionate pe calea aleasa de Belgia, adica prin crearea unui stat federal in Spania.

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat marti "increzator" intr-o solutionare pasnica a conflictului dintre Madrid si secesionistii din Catalonia, cu cateva ore inainte de discursul premierului catalan in care acesta ar putea proclama independenta regiunii, informeaza AFP. "E o actiune…

- Pana in 1989, Codul penal era mai ”bogat” cu un articol, cel care facea referire la pedeapsa capitala. Execuția cuplului dictatorial Elena și Nicolae Ceaușescu, impușcați la Targoviște chiar in ziua de Craciun, a fost urmata de eliminarea pedepsei cu moartea in Romania și inlocuirea ei cu detenția pe…