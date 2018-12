Stiri pe aceeasi tema

- In sistemul fiscal actual din Romania nu se percepe o taxa pe avere. De altfel, sunt inca destul de putine state in lume care practica impozitarea "averii". In plus, nu exista niciun mod unitar de fiscalizare, asa cum arata ultimul studiu EY pe aceasta tema, " 2018 Worldwide Estate and Inheritance Tax…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a declarat, miercuri la o dezbatere la Facultatea de Drept din Bucuresti, ca Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE, precizand ca fenomenul coruptiei e o problema si in alte state, nu doar in tara noastra.

- Joi, episcopii catolici din Romania au fost primiti in audienta de Papa Francisc. Intre arhierei s-a aflat si episcopul greco-catolic de Oradea, PS Virgil Bercea, prezent in ultima luna in Italia, unde a primit ingrijiri medicale de specialitate in urma problemelor de sanatate pe care le-a suferit.…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in unanimitate (75 de voturi 'pentru'), o propunere legislativa prin care este eliminata obligativitatea aplicarii stampilei in institutiile publice, cu exceptia cazurilor in care utilizarea acesteia este impusa in mod expres, prin legi speciale.…

- "Intreruperea sarcinii este ca eliminarea cuiva. Este drept sa elimini o viata umana pentru a rezolva o problema?", i-a intrebat papa argentinian pe credinciosii adunati in piata. "Este drept sa recurgi la un asasin platit pentru a rezolva o problema?", a continuat el iesind din textul prevazut. "Sa…

- Papa Francisc ar putea vizita Romania in luna mai a anului viitor. Arhidieceza Romano-Catolica de Bucuresti (ARCB) spune ca informatia nu a fost confirmata oficial de autoritatile de la Vatican, insa "exista foarte mari sanse" ca aceasta vizita sa aiba loc in acea perioada.Purtatorul de cuvant…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut cuvinte de apreciere la adresa liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, pentru ca acesta a ridicat in Parlamentul European o problema de fond legata de functionarea statului de drept, "un lucru care nu se regaseste in nicio alta tara democratica…