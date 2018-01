Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Autoritatile irlandeze investigheaza daca injunghierea mortala a unui japonez, intr-o serie de atacuri aparent neprovocate si comise la intamplare miercuri in orasul Dundalk, reprezinta o actiune terorista, informeaza agentia Reuters. Politia a arestat un egiptean in varsta de 18 ani, suspectat de uciderea…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters.

- Cea mai mica felicitare de Craciun din lume a fost creata de cercetatorii din Marea Britanie, care spun ca 200 de milioane de exemplare ale acesteia ar incapea pe suprafata unui timbru postal clasic, informeaza Reuters.

- Departamentul de Politie din New York va spori masurile de securite de Anul Nou, din moment ce sute de mii de oameni se aduna in mod traditional in Times Square pentru a celebra intrarea in noul an, au anuntat, marti, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Bucurestenii din sectorul 6 al Capitalei au la dispozitie, de marti, un centru medical ambulatoriu, „Sfantul Nectarie”, care se adreseaza indeosebi persoanelor nevoiase si care sunt deja inregistrate in programele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 (DGASPC).

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei „Nu ne duce pe noi in ispita” din „Tatal Nostru”, cea mai cunoscuta rugaciune din tarile crestine, informeaza Reuters. „Aceasta nu este o traducere buna”, a declarat suveranul pontif intr-un interviu televizat,…

- Critici voalate ale Suveranului Pontif, la adresa edilililor Romei. Papa a rostit un discurs in centrul Romei, la Treptele Spaniole, in care a condamnat modul in care a ajuns Cetatea Eterna, scrie Digi24.ro.

- Prima țara din lume care va oferi mancare și haine persoanelor fara adapost 24 de ore din 24 este Marea Britanie. O asociație de caritate britanica, Action Hunger, va alimenta acest ditribuitor de hrana și mancare pentru oamenii strazii. Toata hrana de care vor beneficia oamenii fara adapost va fi donata…

- „Tragedian la Jubileul” este o inlanțuire de situații comice care se produc intr-o institutie bancara, cu prilejul aniversarii a 15 ani de la inființare. Directorul bancii planuiește ziua perfecta in care sa primeasca laudele comisiei, dar și premiul mult așteptat. Insa pe parcursul zilei lucrurile…

- Primul distribuitor automatizat din lume care ofera alimente și imbracaminte persoanelor fara adapost timp de 24 de ore din 24 va fi inaugurat in curand in Marea Britanie, in contextul in care nivelul de saracie a atins un nivel record in aceasta țara, iar asociațiile de caritate locale incearca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat marti la Ouagadougou, in Burkina Faso, a spus ca urmeaza ''sa propuna o initiativa euro-africana'' pentru ''a ataca organizatiile criminale si retelele de calauze'' care ii exploateaza pe migrantii subsaharieni, dintre care unii sunt redusi la sclavie in…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitatii rohingya, a avut o intalnire neanuntata cu seful armatei, acuzat ca sustine o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritati musulmane, relateaza AFP si Reuters. Prima intalnire a Suveranului Pontif in aceasta tara sud-est-asiatica…

- Grupul energetic rus Gazprom negociaza cu firma boliviana YPFB posibilitatea de a vinde gaze naturale din Bolivia statelor vecine din America Latina, pentru a se extinde pe piețele in creștere rapida, a anunțat joi ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, transmit Itar-TASS și Reuters. …

- "In aceasta seara, prin rugaciune, dorim sa raspandim semintele pacii pe teritoriul Sudanului de Sud si al Republicii Democrate Congo si in orice tara ranita de razboi", a declarat Papa Francisc in cadrul unei slujbe speciale, sustinuta joi seara, in Bazilica Sfantul Petru din Cetatea Vaticanului.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi ca se va ști in urmatoarele cateva zile daca negocierile cu Marea Britanie asupra Brexitului au inregistrat suficiente progrese pentru a putea intra in faza a doua, informeaza agenția de presa Reuters. 'Suntem în negocieri…

- Papa Francisc s-a amestecat cu cei saraci sau fara locuinta joi, in timpul unei vizite la o clinica sanitara improvizata de voluntari catolici langa coloanele din Piata Sf. Petru, relateaza DPA. "Acest mici spital de campanie din centrul Romei ofera consultatii medicale gratuite pentru cei saraci…

- Papa Francisc ”a menționat ca dorește sa faca o vizita pastorala in Romania, ceea ce știam cu toții și așteptam, dar pentru prima data a pus un accent ceva mai clar pe aceasta intenție”, a afirmat, atent la nuanțe, ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirțan, dupa recenta intrevedere…

- Grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, si grupul petrolier rus Rosneft vor studia posibilitatea construirii un combinat petrochimic in sudul Chinei, a anuntat vineri grupul Rosneft, informeaza Reuters.

- Șeful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coaliția condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca "cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime",…

- Papa Francisc este nemulțumit de cei care fac fotografii in timpul liturghiei. Liderl bisericii catolice a spus ca il intristeaza faptul ca atatea telefoane sunt ridicate in timpul slujbei, dar și ca preoți și episcopi se numara printre cei ucare fac poze. „Nu este un spectacol”, a spus Suveranul Pontif,…

- Papa Francisc a cerut miercuri credincioșilor și preoților sa nu-și scoata telefoanele mobile și sa nu faca fotografii in timpul slujbei, care ''nu este un spectacol'', informeaza AFP. Cu ocazia audienței saptamânale din Piața Sfântul Petru, suveranul pontif a evocat…

- Posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Presedintele Donald Trump le va transmite liderilor celor cinci state incluse in vizita sa in Asia ce incepe astazi ca posibilitatea de a rezolva diplomatic criza nord-coreeana „se scurge rapid” si ca Statele Unite sunt pregatite sa se apere daca va fi nevoie, a afirmat un inalt oficial de la Casa Alba,…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de Stat de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost numarul unu mondial, a anunțat ca va deschide un restaurant in țara sa natala, care va oferi mancare gratuita tuturor persoanelor fara adapost și celor nevoiașe, informeaza presa sportiva internaționala, potrivit Digi24.ro.