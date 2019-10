Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de Comunicare și Purtatorul de Cuvant al F.S.D.P.R, comisar-șef de poliție Christian Ciocan, a facut precizari pentru DC News, dupa ce o ancheta interna a fost deschisa in cadrul IPJ Iasi.

- Directorul general al departamentului de informații din cadrul Politiei Calare canadiene, Cameron Ortis, care a fost acuzat vineri ca ar fi divulgat informații secrete, avea acces la informațiile aliaților Canadei, au informat autoritațiel canadiene, relateaza France 24, potrivit Mediafax."Avea…

- Parchetul belgian a anuntat miercuri ca au fost efectuate sapte perchezitii in Belgia, la Londra si in Monaco, iar doua persoane au fost arestate intr-un dosar de coruptie in fotbal instrumentat la Bruxelles, relateaza AFP. Ancheta viza initial transferul din 2015 al atacantului sarb Aleksandar Mitrovic,…

- Un pacient de 78 de ani de la Spitalul din Sighetu Marmației ar fi fost batut, acuza familia, care a publicat mai multe fotografii pe rețelele de socializare. Conducerea instituției a demarat o ancheta și va cere și sprijinul unui medic legist, pentru ca este posibil ca la mijloc sa existe o confuzie.…

- Scandalul șefului Oracle Romania pare sa ia amploare. Deja este inculpat de procurorii anticorupție Sorin Mihai Mindruțescu, Directorul general Oracle Romania. El a depus in contul cauțiunii impuse de procurori inscrisuri din care rezulta constituirea unei garanții reale imobiliare asupra unui bun…

- Londra a anuntat duminica deschiderea unei anchete asupra informatiilor aparute in presa din depese diplomatice in care ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, ar fi afirmat, printre altele, ca administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", relateaza AFP. "Va fi…

- O investigație criminalistica este în curs de desfașurare în capitala Marii Britanii, dupa ce trupul unei femei a fost gasit vineri într-un garaj din cartierul Blackheath din sudul Londrei, scrie The Independent. Victima nu a fost înca identificata în mod oficial, însa…