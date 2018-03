Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista niciun iad în care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc într-un interviu publicat joi de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA.

- Intr-un interviu acordat presei italiene in Saptamana Mare dinaintea Paștelui catolic, Papa Francisc spune ca ”Iadul nu exista – ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase”, citeaza Agerpres La Reppublica. “Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru…

- Dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate de Dumnezeu si I se alatura in contemplare, "insa sufletele acelora care nu se caiesc, si care din acest motiv nu pot fi iertati, dispar", a adaugat Suveranul Pontif. "Iadul nu exista - ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase",…

- "Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat joi de cotidianul italian La Repubblica. Dupa...

- "Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat joi de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA. Dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate de Dumnezeu si I se…

- O iubire pe cat de controversata la inceput, pe atat de puternica acum. Amandoi au vorbit mai deschis ca niciodata in cei trei ani de cand sunt impreuna despre drumul lor dificil de pana acum si pasiunea care-i leaga.

- Cristian Gretcu (57 de ani) a dat umorul pe vin. S-a facut somelier. Sunt domenii care n-au mare lucru in comun, dar asa a fost Cristian Gretcu inca din copilarie, un om interesat de toate: si de sport, si de chimie, si de teatru, si de mecanica, si de literatura.

- Este adevarat. Dumnezeu le oranduiește pe toate așa cum trebuie și mai ales, cand trebuie. De ce Florin Avram? Pentru ca este unicul poet roman contemporan, din aceasta zona a țarii, de expresie franceza: poezie gandita, conceputa, scrisa și oferita noua, cititorilor direct și numai in LIMBA FRANCEZA!

- Monseniorul Dario Edoardo Vigano, seful italian al Departamentului de Comunicare al Vaticanului, si-a anuntat demisia, dupa ce a fost acuzat ca a ascuns informatii dintr-o scrisoare a fostului papa Benedict al XVI-lea, in asa numitul scandal “Lettergate”. Desi Vaticanul a anuntat ca Papa Francis a “acceptat”…

- Giovanni Papini (1881 - 1956) in vizita la Lenin - Moscova, 3 iulie, 1923 Giovanni Papini (1881 - 1956) in vizita la Lenin - Moscova, 3 iulie, 1923 In sfarsit, am reusit. Venisem in Rusia numai ca sa cunosc pe acest om si nu voiam sa plec fara sa-l fi auzit vorbind. Mi se pare ca e genul sau unul din…

- Papa Francisc a numit exploatarea femeilor pentru prostitutie drept „o crima impotriva umanitatii”, dar a cerut iertare din partea victimelor si a societatii pentru barbatii catolici care folosesc prostituate.

- Filozoful Mihai Sora spune ca judetul Teleorman este iadul saraciei, de unde au fost furate padurile, pamanturile, destinele oamenilor si pana si cimitirele, fiind "acel taram in care mortii voteaza".

- Constantin Ban, viceprimarul comunei Tuzla, a explicat, in cadrul unui interviu online acordat cotidianului ZIUA de Constanta, proiectul referitor la exploatarea gazelor din Marea Neagra. Potrivit edilului, o parte a acestui proiect inseamna instalatie de foraj si extractie a gazelor naturale din subsolul…

- Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a invins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, marti seara, calificandu-se in sferturile de finala de la Indian Wells. Ceea ce i-a impresionat cel mai mult pe telespectatori a fost modestia liderului mondial.

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Facultatea de Informatica din cadrul Universitații Alexandru Ioan Cuza din Iași impreuna cu FAB Lab Iași a organizeaza intalnirea ”WITchIS reloaded” – de reluare a interacțiunilor organizate intre doamnele și domnișoarele din Iași care activeaza in domeniul Tehnologiei Informației sau unul corelat acestuia.…

- Un articol publicat in prestigiosul ziar italian La Stampa dezvaluie dialogul cutremurator dintre Papa Francisc și un orfan roman. Intalnirea dintre cei doi a avut loc la inceputul lunii ianuarie, precizeaza sursa menționata.

- Este cel mai putin cunoscuta din lista care le include pe Frances McDormand, Margot Robbie, Saoirse Ronan și Meryl Streep, la categoria nominalizatelor pentru „cea mai buna actrita in rol principal“. Sally Hawkins In fiecare an, un film domina seara Oscarurilor prin numarul de nominalizari, iar anul…

- Elena Udrea a anunat la TV ca va avea gemeni. Ea a acordat un interviu prin telefon pentru postul de eleviziune Antena3. In urma cu ceva timp s-a zvonit ca Elena Udrea ar fi insarcinata cu Andrei Alexandrov , iubitul ei, insa acest lucru nu a fost confirmat. Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a acordat…

- Papa Francisc, mesaj pentru catolici in Postul Paștelui. Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta – lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana…

- Daniel Florea a ajuns la 42 de ani și-a povestit cele mai importante borne ale carierei de fotbalist pentru GSP.RO. La mai bine de 17 ani de la moartea lui Catalin Hildan, fostul fundaș stanga, care a fost pe teren in meciul amical de la Oltenița, nu uita clipele de groaza. Nu uita nici gestul familiei…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii. Pe agenda discutiilor s-au aflat situatia din Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Jurnalistul constantean Cristian Cealera va relua, incepand de saptamana viitoare, colaborarea cu publicatia ZIUA de Constanta, de data aceasta dintr o cu totul alta postura, mai apropiata istoricului decat gazetarului.Pe scurt, un jurnalist cu experienta, transformat de public intr un publicist care…

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- O mama leneșa inseamna, in viziunea Annei Bikova (pedagoga, psihologa și autoare de succes din Rusia), sa crești un copil independent, capabil sa aiba grija de el insuși și sa-și asume responsabilitați. Am stat de vorba cu ea cu ocazia lansarii carților sale in Romania și am aflat o mulțime de lucruri…

- Astazi de la ora 9.00, la Colegiul National Iasi a fost programat meciul final al Competiției de Dezbateri. Colegiul ieșean este coordonator al Proiectului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 Young Europe Debates și organizeaza prima activitate de formare a elevilor din cadrul Parteneriatului Strategic al carui…

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air este interesata de achizitionarea Alitalia, dar numai pentru rutele pe distante scurte si lungi, a afirmat directorul general Jozsef Varadi, intr-un interviu acordat publicatiei italiene La Repubblica, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Wizz Air, cel mai mare…

- "Tineretul din ziua de azildquo; o expresie pe care o auzeam si noi la parintii nostri si poate ne dadeam ochii peste cap, exasperati, cand ne o spuneau , dar pe care o folosim si noi acum, parinti fiind, cu un pic de teama poate. Cu siguranta, multe s au schimbat din copilaria noastra si pana azi,…

- Papa Francisc a lansat vineri, cu ocazia primei sale vizite in Amazonia un semnal de alarma in legatura cu destinul acestei regiuni spunand ca popoarele autohtone amazoniene nu au fost niciodata atat de amenintate

- Jurnalistul Rares Bogdan de la Realitatea TV a oferit un interviu spumos in direct la Romania TV. Jurnalistul a trimis un avertisment dur catre Klaus Iohannis si a anuntat ca daca actualul sef al statului nu ai vrea sa candideze, dreapta politica are cu cine sa mearga in alegerile prezidentiale.…

- Iadul alb la Tulcea! Foto: ISU Tulcea este unul dintre judetele cele mai afectate de vremea rea. Zapada si viscolul au facut ca mai multe drumuri judetene sa fie închise, iar în unele scoli si gradinite s-au suspendat cursurile. De la primele ore ale diminetii si pâna…

- Papa Francisc a oficiat pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care îl transporta între doua orase din Chile, în urma careia o însotitoare de bord si un stewart s-au casatorit, informeaza AFP.

- Lino, „fiul adoptiv” al lui Alex velea, a trecut prin transformari in ceea ce privește look-ul. Alex Velea are grija de toti cei la care tine, inclusiv de “copilul adoptat”, Lino, un tanar talentat și care deja face carier in muzica. Lino, al carui tata a murit anul trecut , sta in aceeași casa cu artistul…

- Iulia Vantur a facut declarații despre barbatul alaturi de care apare in ipostaze tandre in cel mai recent videoclip al ei. Aflata in India, fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur se preocupa intens de cariera sa. Vedeta a filmat recent alaturi de un star indian, maniesh paul pentru un nou…

- Fostul internațional Tibor Selymeș iși aduce aminte cu placere de Mondialul din 1994, turneu de care il leaga totuși și cel mai mare regret al carierei. Fostul fundaș stanga al naționalei e acum liber de contract și ar putea intra in echipa lui Razvan Burleanu. -⁠ Domnule Selymes, ce mai faceți? -…

- Papa Francisc nascut Jorge Mario Bergoglio , s a nascut pe 17 decembrie 1936, la Buenos Aires. Potrivit wikipedia.ro, este al 266 lea episcop al Romei si papa al Bisericii Catolice, ales la 13 martie 2013 de catre conclavul cardinalilor.Din 1998 a fost arhiepiscop de Buenos Aires. Este primul papa neeuropean…

- Recital de lieduri și poeme romanești cu ocazia Zilei Culturii Naționale FOTO Clujul a marcat implinirea a 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu printr-o serie de manifestari organizate la Teatrul Național. În fiecare an, cu acest prilej, românii sarbatoresc Ziua Naționala…

- DIN CUPRINS Cum și-a redescoperit placerea de a juca fotbal Supervedetele care l-au impresionat in Turcia De ce vrea sa renunțe la rețelele de socializare Silviu Lung junior este tipul de fotbalist altfel. ...

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Redacția ziarului online inTurda.ro a realizat recent un interviu cu primarul municipiului Turda, Cristian Matei. Va prezentam in cele ce urmeaza intrebarile noastre și raspunsurile primite de la

- Multiplul campion olimpic si mondial la sprint, jamaicanul Usain Bolt, retras din activitate in vara anului trecut, a anuntat ca va efectua un test alaturi de echipa Borussia Dortmund, confirmand astfel dorinta de a deveni fotbalist dupa renuntarea la atletism, informeaza AFP. "Vom…

- O tanara cu capul usor plecat in pamant se indreapta catre scena. Are un costum negru si parul saten. O cheama Claudia Mitrofan si a primit premiul pentru cel mai bun student roman din Europa din partea Ligii Studentilor Romani din Strainatate. Fata are un doctorat in cercetarea medicinei cardio-vasculare,…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica…

- Robotul Sophia a acordat un interviu pentru Business Insider unde vorbeste despre preferintele sale dar si despre ceea doreste sa faca alaturi de oameni. In video, veti observa cum jurnalistul care sta de vorba cu Sophia, are momente de uimire.

- Papa Francisc a comparat actul de a barfi cu terorismul, si le-a spus preotilor si maicutelor la sfarsitul calatoriei sale in Asia ca barfa este distructiva pentru armonia religioasa, relateaza DPA. „Dusmanul armoniei intr-o comunitate religioasa este spiritul barfei – este un fel de terorism”, a declarat…