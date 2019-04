Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a cerut luni angajatilor din saloanele de coafura si de infrumusetare, in cadrul unei audiente la Vatican, sa evite barfele in timpul programului de lucru si sa isi intampine clientii cu vorbe bune, informeaza AFP. Papa i-a invitat pe angajatii din acest sector de activitate "sa isi exercite…

- Papa Francisc a oficiat slujba din Joia Mare din calendarul catolic intr-o inchisoare de la periferia Romei. In timpul acesteia, suveranul pontif a spalat picioarele unui grup de 12 detinuti. Papa a fost primit cu aplauze de cei aproximativ 200 de detinuti din inchisoarea Valletri care au participat…

- Papa Francisc va efectua o vizita in Franta "in timp util", in contextul incendiului care a distrus o parte a Catedralei Notre-Dame din Paris, a declarat joi presedintele francez, Emmanuel Macron, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax."Am discutat prin telefon cu Papa. In mod evident,…

- Mircea Lucescu, 73 de ani, ar fi favorit pentru postul de antrenor al lui Besiktas, pe care a mai pregatit-o in perioada 2002-2004. Mircea Lucescu, fostul selecționer al Turciei, le-ar fi zis celor din conducerea „vulturilor" ca e pregatit sa revina la vara inlocuindu-l pe Senol Gunes. ...

- Papa Francisc va beatifica in timpul vizitei in Romania (31 mai – 2 iunie) șapte episcopi greco-catolici „care au preferat moartea in locul tradarii credinței” in fața prigoanei comuniste, au declarat, pentru Europa Libera, surse din cercurile clerului. Este vorba, printre alții, de Valeriu Traian…

- Papa Francisc a declarat ca Vaticanul este pregatit sa medieze criza din Venezuela daca ambele parți implicate in aceasta chestiune solicita medierea, informeaza agenția de știri ANSA, conform Mediafax.Intrebat in legatura cu o scrisoare trimisa suveranului pontif de președintele venezuelan…

- Suveranul pontiful a ajuns la palatul prezidential din Abu Dhabi in deja cunoscutul autoturism Kia Soul. Mica masina neagra – o alegere modesta intr-un regat cunoscut pentru stilul de viata „invaluit in aur”- a fost inconjurata de cavalerie in timpul deplasarii spre

- "Am venit aici ca un frate" - aceasta declaratie a papei Francisc a fost preluata de toata presa din Emiratele Arabe Unite. Liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga a participat la o intrevedere cu printul mostenitor din Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, personalitate…