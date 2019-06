Stiri pe aceeasi tema

- La finalul vizitei istorice in Romania, Papa Francisc a postat un mesaj emoționant pe Twitter, adresat romanilor. Suveranul Pontif a vizitat țara noastra in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, vizita sa va marca istoria urmatorilor ani

- Papa Francisc a fost fermecat de frumusețile Romaniei și a vorbit despre asta in avionul care il ducea inapoi, catre Vatican. Sfantul Parinte a laudat in special Transilvania, spunand ca vremea urata din aceste zile a fost pentru el un dar de la Dumnezeu, pentru ca l-a obligat sa mearga cu mașina și…

- Timp de trei zile, Romania a fost – așa a parut – una creștina, fara culte, fara etnii, rase umane. Marea schisma, de acum mai bine de o mie de ani, nu s-a vazut in vizita apostolica a Suveranului de la Vatican. Biserica ortodoxa, cea catolica, greco-catolica, și celelalte existente au fost deopotriva,…

- Papa Francisc a parasit in urma cu puțin timp Romania, dupa o vizita de trei zile in țara noastra. Dupa plecare, Suveranul Pontif, extrem de activ pe rețelele sociale, a postat un mesaj pentru romani pe Twitter.

- „Nu am venit aici la intamplare, suntem pelerini". Pelerinajul anual de la Sumuleu Ciuc apartine mostenirii Transilvaniei, dar aduce cinstire traditiilor romanesti si unguresti deopotriva si este simbolul dialogului, al unitatii si al fraternitatii, a transmis Papa Francisc, sambata, in mesajul rostit…

- Conferința episcopilor catolici din Romania a difuzat, in ziua de 11 ianuarie 2019, un comunicat de presa in care explicase semnificația logo-ului ales și mesajul simbolic al acestuia: „Poporul lui Dumnezeu din Romania iși duce existența sub ocrotirea Maicii Domnului. Romania este numita adesea gradina…

- Madalina Iacob, reprezentanta Observatorului de la Antena 1 este cel mai tanar reporter acreditat la Vatican. La numai 25 de ani, Madalina s-a aflat in avionul care l-a adus pe Papa Francisc in Romania și a fost printre puținii jurnaliști care a avut șansa sa stea de vorba și sa se fotografieze cu Sfantul…

- Vizita Sanctitatii Sale, Papa Francisc, in Romania in 31 mai-2 iunie 2019 are o importanta semnificatie geopolitica. Luptator convins impotriva politicilor anti-imigratie, Papa Francisc transmite prin vizita sa un mesaj puternic guvernelor din Europa Centrala in favoarea deschiderii si tolerantei. In…