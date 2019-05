Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Patriarhie, Papa Francisc a mers la Catedrala Naționala, unde a rostit o rugaciune alaturi de Patriarhul Daniel. Tot aici, Suveranul Pontif a spus primele cuvinte in limba romana. S-a adresat celor prezenți in lacașul sfant și a grait "Hristos a Inviat!"

- Dupa intrevederea istorica de la Palatul Patriarhiei, Patriarhul Daniel si Papa Francisc au vizitat Catedrala Nationala.In cuvantul rostit cu acest prilej, Patriarhul Daniel i-a prezentat Papei Francisc un scurt istoric al Catedralei Nationale. In acelasi mesaj, Patriarhul si-a exprimat…

- Papa Francisc a invocat, la finalul intalnirii pe care a avut-o cu Patriarhul Daniel, „strigatul spontan de „Unitate, unitate!” care s-a ridicat aici, la București” in timpul vizitei lui Ioan Paul al II-lea, in urma cu 20 de ani, și ...

- Papa Francisc a ajuns la Palatul Patriarhiei, unde a avut o intalnire privata cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel. Suveranul Pontif a primit și un cadou din partea Inalt Prea Sfințitului Daniel.

- Restrictii majore de acces si circulatie au fost stabilite de institutiile abilitate in mai multe zone din Bucuresti, in aceasta saptamana, in special la Palatul Patriarhiei, la Noua Catedrala Ortodoxa a Neamului si la Catedrala Romano-Catolica "Sfantul Iosif", avand in vedere vizita Sanctitatii Sale…

- Pastele pe care Hristos ni-L arata este sarbatoarea iertarii, sa zicem fratilor si celor care ne urasc pe noi, a indemnat duminica patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, oficiata impreuna cu episcopii vicari patriarhali…

- Catolicii au sarbatorit duminica Floriile, sarbatoarea care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. La Vatican, Papa Francisc o oficiat slujba de Florii, iar in timpul Sfintei Liturghii, un imigrant roman a rostit „Rugaciunea universala” sau „Rugaciunea credincioșilor”. Papa Francisc a prezidat…

- CHIȘINAU, 29 mart– Sputnik. „Daca noi continuam cu avorturile, câteva milioane pâna acum din 1960, vom pieri ca popor. Ne aflam în declin demografic”, a atentionat Preafericirea Sa, fiind citat de basilica.ro. © Photo: Ortodox.md„Unic din prima secunda” – Marșul…