- Papa Francisc, confruntat de mai multi ani cu o cabala condusa de o factiune ultraconservatoare a Bisericii catolice, a apreciat - duminica - ca "nostalgia" integristilor este "de a reveni la cenusa", informeaza AFP, relateaza Agerpres. Termenul de „integriști” face referire la atitudinea unor catolici,…

- Papa Francisc a transmis un mesaj calduros pe Twitter dupa vizita sa de trei zile in Romania. Suvernaul Pontif a binecuvantat cetațenii Romaniei și... The post Papa Francisc, mesaj scris in romana pe Twitter, la plecarea din Romania appeared first on Renasterea banateana .

- Papa Francisc a transmis un nou mesaj pentru romani. Suveranul Pontif a mulțumit tuturor pentru primirea calduroasa din țara noastra și a afirmat, pe Campia Libertatii, de la Blaj, ca aceste tinuturi cunosc bine ceea ce inseamna suferinta oamenilor atunci cand greutatea ideologiei sau regimului este…

- Discurs emoționant de unitate a Papei Francisc la București la Catedrala Patriarhala din București. Papa Francisc a vizitat Palatul Patriarhiei, dupa care a ajuns impreuna cu Patriarhul Daniel la Catedrala Mantuirii...

- Papa Francisc a ajuns vineri in Romania, puțin inainte de pranz. Suveranul Pontif a fost intampinat pe aeroportul Otopeni de Carmen și Klaus Iohannis. Soția președintelui Romaniei a ales, pentru aceasta intalnire istorica, o rochie creata de Eli Laslean, cu un mesaj special, informeaza Click.ro.Citește…

- Papa Francisc a anuntat pe contul sau de Twitter vizita in Romania, subliniind ca va merge alaturi de „fratii” de la Biserica Ortodoxa Romana.„Maine ma voi duce in Romania ca pelerin, pentru a merge impreuna cu fratii nostri de la Biserica Ortodoxa Romana si cu credinciosii catolici. Va rog…

- „Dragi frati si surori din Romania, mai sunt doar cateva zile pana la calatoria care ma va aduce in mijlocul vostru. Gandul acesta ma bucura si imi doresc inca de pe acum sa va adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin in Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate si le multumesc…

- Papa Francisc a adus un omagiu numeroaselor victime ale atacurilor care au avut loc duminica, in Sri Lanka, in timpul traditionalei slujbe de Paste celebrata la Vatican, suveranul pontif declarandu-se aproape de „toate victimele acestei crude violente“.