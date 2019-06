Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va oficia, la 11:30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc, judetul Harghita. La aceasta slujba si-au anuntat prezenta premierul Romaniei, Viorica Dancila, dar si presedintele Ungariei, Janos Ader. De asemenea, vor fi prezenti peste 110.000 de credinciosi, informeaza…

- Papa Francisc a mers, vineri seara, dupa Sfanta Liturghie in Catedrala Catolica Sfantul Iosif, cu papamobilul pe strazile Capitalei, fiind ovationat de zeci de mii de oameni, desi in Bucuresti ploua torential.„Sfantului Duh ii place sa modeleze unitatea din cea mai frumoasa si armonioasa diversitate”,…

- Președintele Ungariei vine special la Șumuleu Ciuc in județul Harghita pentru a asista la slujba oficiata de Papa Francisc, susține Romania TV. Mai mult, guvernul Ungariei a alocat suma de 60.000 de lei pentru vizita Papei Francisc la noi in țara, in județul Harghita. De altfel, trenuri pline…

- Papa Francisc va oficia o liturghie pe Campia Libertatii de la Blaj Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. În cea de-a 3-a zi pe care o va petrece în tara noastra, Papa Francisc se va afla la Blaj, în judetul Alba. Sancitatea Sa va sosi pe Câmpia Libertatii,…

- Traficul greu este interzis in zona Dedulesti - Dealul Negru pe DN 7 Foto: Arhiva - Alex Lancuzov Traficul greu este interzis de astazi în zona Dedulesti - Dealul Negru pe DN 7, între Pitesti si Râmnicu Vâlcea, unde se fac lucrari de consolidare. Decizia, anuntata de…

- UE: Romania, ultimul loc la consumul de pasta de dinti si igiena orala Potrivit statisticilor europene, tara noastra este pe ultimul loc din Uniune la consumul de pasta de dinti si igiena orala. De ce - ne spune corepondenta noastra, Gina Poenaru. -: Eu nu m-am spalat cu pasta…

- Continuarea programelor guvernamentale Rabla clasic si Rabla plus Guvernul va adopta bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, permitând astfel continuarea unor programe guvernamentale precum Rabla clasic si Rabla plus, a anuntat vineri prim-ministrul Viorica Dancila: "La propunerea…

- Targul de Turism Vacanta, la Constanța Foto: Arhiva. La Constanta are loc, astazi, deschiderea Târgului de Turism Vacanta. Evenimentul se adreseaza publicului larg, dornic sa calatoreasca în tara si peste hotare. Corespondentul nostru, Sorin Cealera, ne ofera mai multe informatii.…