- Memoria primului razboi mondial trebuie sa reprezinte pentru toti un avertisment de a "respinge cultura mortii si de a cauta mijloace legitime" de a pune capat conflictelor curente, care "continua sa insangereze mai multe regiuni ale lumii", a afirmat duminica Papa Francisc, transmite dpa, informeaza…

- Primul Razboi Mondial a inceput in 28 iulie 1914, dupa asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, si a durat pana in 11 noiembrie 1918. In timpul conflictului, Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria si Imperiul Otoman (Puterile Centrale) au luptat...

- Papa Francisc a declarat - duminica - ca atacul armat din ajun intr-o sinagoga din Pittsburgh, in SUA, soldat cu 11 morti, reprezinta un "act inuman de violenta", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Imi exprim apropierea fata de orasul Pittsburgh, in Statele Unite, si mai ales fata de comunitatea…

- Ii stim pe tatarii nostri de azi, ne impartim munca si obiceiurile si viata cu ei, in deplina intelegere. Ca si cand am fi una si, din multe puncte de vedere, chiar suntem .Dar cum traiau ei in Dobrogea noastra si a lor, cum isi duceau obiceiurile, traditiile mai departe, la jumatatea secolului trecut…

- Papa Francisc a daruit duminica mii de crucifixe, ''simbolul iubirii lui Dumnezeu'', credinciosilor veniti sa asculte rugaciunea ''Angelus'' in piata Sfantul Petru din Vatican, scrie agerpres.ro.

- Langa noi, in nefericita Ucraina, de-abia acum poate incepe Marele Razboi, eveniment major care poate marca, deocamdata, geografia spirituala a zonei, dar avand un evident potential enorm de a genera cel mai periculos dintre toate conflictele posibile: Razboiul pentru Adevarata Credinta

- Papa Francisc a avertizat duminica asupra riscurilor unei ''catastrofe umanitare'' in provincia siriana Idleb, tinta de mai multe zile a artileriei lansate de forte ale presedintelui Bashar al-Assad, relateaza AFP. ''Vantul razboiului sufla inca si ne parvin noi preocupari cu…