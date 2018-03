Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru eternitate", a declarat papa Francisc intr-un interviu publicat de cotidianul italian La Repubblica, informeaza DPA. Mai mult, Suveranul Pontif a precizat ca, dupa moarte, sufletele oamenilor care se caiesc sunt iertate…

- Papa Francisc le-a spus miercuri membrilor mafiei italiene, dintre care mulți merg la biserica și iși afișeaza credința in public, ca nu se pot numi creștini pentru ca poarta ”moartea in suflet”. Cuvintele spontane ale suveranului pontif in fața a zeci de mii de persoane adunate pentru audiența sa generala…

- ZILE LIBERE 2018: Deputatii nu vor lucra luni, 2 aprilie, in a doua zi a Pastelui catolic, a decis miercuri Biroul permanent al Camerei Deputatilor.Astfel, Camera Deputatilor va avea marti, 3 aprilie, programul obisnuit al unei zile de luni.Si 6 aprilie, Vinerea Mare, va fi o…

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Oua pictate manual, impodobite cu dantela, sfoara sau imbracate in hartie si boabe de cafea, dar si unele cu caciulita de Mos Craciun, pentru a fi in ton cu vremea, pot fi gasite sambata, la a XVI-a editie a Targului de Paste al sasilor din Bistrita – Ostermarkt.

- Papa Francisc a atras atenția ca crucifixul nu este un accesoriu și nu trebuie purtat pentru ca atare. Suveranul Pontif a subliniat ca ele nu sunt obiecte de arta, ci sunt obiecte simbolice care vorbesc despre miracolul morții lui Iisus. Cu cateva zile inainte de Paștele Catolic, Papa Francisc le-a…

- VIZITE…Episcopul Husilor, Preasfintitul Ignatie a fost in vizita la Spitalul de Psihatrie din Murgeni, unde a facut o slujba pentru bolnavii internati acolo. Acesta a explicat ca alaturi de tratamentele oferite de medici, rugaciunea si credinta in Dumnezeu ajuta, atat la insanatosirea trupului cat si…

- Consiliul Local Roman a aprobat, intr-o ședința extraordinara, un nou Acord de colaborare intre Municipiul Roman și Club Sportiv Municipal Roman, in vederea organizarii Targului de Paște. Acesta se va desfașura incepand de luni, 26 martie, de la ora 7:00 pana sambata, 7 aprilie, la ora 16:00, in Piața…

- Pe data de 17 martie 2018, diaspora din Grecia a inaugurat un eveniment inedit. Expoziția de pictura cu genericul „Dumnezeu este Dragoste” - a artistului moldovean Ludmila Iordache, cu participarea a altor 3 artiști din Republica Moldova cu domiciliul in Republica Elena, și anume Tamara Topala, Albina…

- "Ma rog pentru intelepciunea Papei, pentru ca inima lui sa se deschida spre Duhul Sfant. Si, daca nu face acest lucru, ma rog pentru plecarea lui rapida in Casa Tatalui", a spus parintele Edward Staniek in timpul unei slujbe la Cracovia luna trecuta, in conformitate cu o transcriere in limba engleza…

- Papa Francisc va indeplini ritualul spalarii picioarelor, care are loc in joia de dinaintea Pastelui, in inchisoarea Regina Coeli din Roma, potrivit biroului de presa al Vaticanului, informeaza marti DPA. ...

- Papa Francisc vorbeste despre dragostea sa pentru tineri, insa avertizeaza de asemenea cu privire la ispite si efemer intr-o carte de conversatii intitulata "God Is Young" ("Dumnezeu este tanar"), care va fi lansata marti, 20 martie, in Italia si alte tari, informeaza luni AFP. In aceasta…

- Episcopul romano-catolic Bocskei Laszlo a felicitat, zilele trecute, o enoriasa din satul Fagetu, judetul Salaj, cu prilejul implinirii varstei de 103 ani. In acest sens, inaltul prelat s-a deplasat in localitatea care se afla la limita a trei judete – Bihor, Salaj si Cluj. “Am aflat din raportul parohului…

- “Stim ca la Cina de pe urma, dupa ce a luat painea si potirul de vin si a adus multumire lui Dumnezeu, Isus ‘a frant painea’. In Liturgia euharistica a Sfintei Liturghii, acestei actiuni ii corespunde [gestul] frangerii painii, precedata de rugaciunea pe care am invatat-o de la Domnul.” Cu aceasta explicatie…

- Mircea Radu (44 ani) urmeaza sa revina pe micile ecrane de la 1 martie, in emisiunea “Ie, Romanie”, de la Antena 1. Recent, vedeta TV a dezvaluit ca indiferent cat de aglomerat este programul sau, sau unde se afla, reușește sa țina toate posturile de peste an cu ușurința. Mircea Radu ține toate posturile…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Mai multe comunitați din județul Vaslui au inceput sa reinvie, acolo unde era computerelor și a smartphone-urilor inca nu s-a ”instalat” pe deplin, tradiționalele șezatori din Moldova. Este locul in care o parte dintre localnici, majoritatea trecuți de prima tinerețe, se intalnesc periodic pentru a…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) incepe luni, 19 februarie și dureaza pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie. Paștele catolic va pica pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La aceasta perioada se adauga și Saptamana…

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- O scrisoare rara, expediata de un medic roman aflat in toiul luptelor crancene pentru eliberarea Ardealului de Nord, descria infernul in care au luptat ostasii romani si eroismul acestora. „Curaj nebunesc, sfida copilareste moartea”, scria medicul despre ostasul care ii murise in brate.

- Veronica Antal s-a nascut intr-un judet din Neamt, a vrut sa se calugareasca dar regimul comunist desfiintase in acea perioada toate manastirile catolice. A ales sa-l slujeasca pe Dumnezeu in felul sau si a facut un legamant de castitate. Sa duca o viata fara pacat era cel mai important lucru…

- Ilinca Vandici a revenit din luna de miere petrecuta in Thailanda si e gata sa faca senzatie in noul sezon ”Bravo, ai stil. All Stars”. Prezentatoarea TV a marturisit ca vacanta exotica nu a fost una dintre cele mai frumoase din viata ei, dezvaluind ce a impresionat-o cu adevarat in timpul petrecut…

- Un preot din comuna Alexeni, judetul Ialomita, s-a transformat in Dumnezeu pentru oamenii saraci din localitate. In incinta unei foste gradinite, duhovnicul a infiintat o cantina sociala unde serveste mancare calda tuturor celor greu incercati de soarta. Mesele sunt pregatite cu multa migala in bucataria…

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o intalnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon. …

- Patronul FCSB, Gigi Becali, vrea sa-l transfere pe starul oltenilor, Alexandru Baluta, insa nu toti privesc sosirea mijlocasului ca fiind potrivita. Narcis Raducan, fost jucator si oficial al ros-albastriilor, considera ca mijlocasul nu are loc in ofensiva lui Dica. "La Baluta totul depinde…

- Antonio Conte a avut o reactie nervoasa dupa ultimele declaratii facute de Jose Mourinho. Portughezul a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu si-a pierdut pasiunea, chiar daca nu se manifesta ca un clovn pe marginea terenulu. Tehnicianul londonezilor n-a vrut ca mesajul lui Mourinho…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe mijlocasul Ovidiu Bic de la Gaz Metan Medias. In varsta de 23 de ani, Bic a semnat un contract valabil pe patru ani si jumatate cu gruparea de pe Ion Oblemenco. Suma de transfer a fost de 200.000 de euro, conform…

- Mulți dintre noi spunem bogdaproste atunci cand primim ceva de pomana, conform tradiției, insa puțini știu care este, de fapt, semnificația acestui cuvant. Tradiția spune ca atunci cand primim ceva de pomana sa spunem bogdaproste. Cu toate acestea, nu mulți cunosc care este senificația acestui cuvant.…

- In cadrul vecerniei de sfarșit de an din bazilica Sfantul Petru, Suveranul Pontif a apreciat ca oamenii au fost "obositi si raniti" in anul care s-a incheiat cu "lucrari ale mortii, minciuni si nedreptati". Razboaiele sunt "semnul flagrant al acestui orgoliu absurd si fara pocainta al omului",…

- Mesajul de Anul Nou al Papei Francisc. Capul Bisericii Catolice a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboaie, minciuni și nedreptați și a cerut ca oamenii sa iși asume responsabilitatea pentru acțiunile lor. La ultima sa apariție publica din anul 2017, vecernia de la Bazilica Sfantul Petru, Suveranul…

- Dragii mei, in aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe blog, vad cat am clipi din ochi, vad inspre rasarit o cladire imensa care arde ca o torta. Era iadul pe pamant, atatea flacari inalte si imprastiate peste tot si la cativa metri de acea cladire. La distanta de doar cativa metri…