Papa Francisc: Lipsa tolerantei fata de imigranti nu este o atitudine crestina. Nu exista nicio bucurie crestina cand altii sunt facuti sa se simta nedoriti

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a demisionat, luni, dupa ce PSD i-a retras sprijinul politic devenind al doilea premier inlaturat, in sapte luni, noteaza Reuters, care considera ca Liviu Dragnea isi consolideaza astfel puterea. In schimb, AFP puncteaza faptul ca demisia premierului Romaniei,…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si mai multi membri ai cabinetului sau au suferit iritatii oculare severe dupa ce au participat la un eveniment saptamina trecuta in statul Queretaro (centru), a anuntat intr-un comunicat duminica seara biroul presedintelui, informeaza luni Reuters. Pena Nieto…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Papa Francisc, in cea mai recenta initiativa a sa catre cei care traiesc la marginea societatii, le ofera saracilor, celor fara adapost si migrantilor din Roma posibilitatea de a merge la un spectacol de circ, informeaza Reuters. Cetatea Vaticanului a anuntat miercuri ca asistentul social…

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ”fiintele cele mai firave si neajutorate” din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ”sa faca auzita vocea” oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul pontif…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- Bucurie mare pentru cantareața Alessia. Artista a devenit mamica pentru prima oara. Alessia, care s-a decis sa se casatoreasca dupa 11 ani de relație , este in culmea fericirii. Cantareața a nascut vineri, 29 decembrie. Blonda a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume un baiețel perfect…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Papa Francisc, care duminicAƒ a implinit 81 de ani, a indemnat mulAimea de pelerini veniAi sAƒ asculte tradiAionala slujbAƒ de duminicAƒ Angelus din piaAa Sf.Petru sAƒ aibAƒ inimile pline de bucurie, chiar AYi atunci cand lucrurile sunt potrivnice lor, relateazAƒ AFP. Papa a subliniat de asemenea importanAa…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Papa Francisc a aparat, miercuri, dreptul la odihna duminica, ziua Sfintei Liturghii, o tradiție catolica subminata in unele țari tot mai secularizate, relateaza AFP. Foarte didactic in timpul audienței generale de miercuri, suveranul pontif a reamintit credincioșilor ca "celebrarea duminicala a euharistiei…

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei „Nu ne duce pe noi in ispita” din „Tatal Nostru”, cea mai cunoscuta rugaciune din tarile crestine, informeaza Reuters. „Aceasta nu este o traducere buna”, a declarat suveranul pontif intr-un interviu televizat,…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitatii rohingya, a avut o intalnire neanuntata cu seful armatei, acuzat ca sustine o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritati musulmane, relateaza AFP si Reuters. Prima intalnire a Suveranului Pontif in aceasta tara sud-est-asiatica…

- Vladimir Putin si Donald Trump au aprobat o declaratie comuna in privinta Siriei dupa o scurta consultare la summitul APEC din Vietnam, a declarat Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, potrivit agentiilor de presa rusesti, citate de Reuters. Declaratia a fost pregatita special…

- Eurobank a anuntat vineri ca este aproape de finalizarea negocierilor cu Banca Transilvania privind vânzarea subsidiarelor sale din România, ceea ce va marca sfârsitul programului de restructurare a activitatilor externe ale grupului bancar elen, transmite Reuters. Eurobank…

- Suma ceruta este considerabil mai mica fața de investiția facuta de un om de afaceri din Orientul Mijlociu care a restaurat aceasta cladire pentru a-i aduce un omagiu unei amante regale, celebra marchiza de Pompadour, informeaza joi Reuters, preluata de Agerpres.Dezvoltatorul imobiliar…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Politia turca a retinut la Ankara 101 persoane suspectate de legaturi cu gruparea Stat Islamic (SI), in cadrul unei vaste operatiuni in imprejurimile capitalei, relateaza joi Reuters, AFP si dpa, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, politia a emis mandate de arestare…

- Handbalistele de la SCM Craiova au pierdut ieri doua puncte prețioase, dupa ce au obținut doar o remiza la Slobozia, scor 21-21, in etapa a opta din Liga Florilor. Oltencele au fost conduse pe tot parcursul partidei de echipa care ...

- Papa Francisc a stat de vorba, prin intermediul unei legaturi video prin satelit, cu astronautii de pe Statia Spatiala Internationala. Unul dintre astronauti este un italian în vârsta de 60 de ani, aflat la a treia misiune în spatiu. El a fost si traducator…

- Franța se confrunta cu un deficit de unt, unele supermarketuri avand rafturile goale in zona rezervata acestui produs, iar prețul croissantului a crescut, ceea ce creeaza o problema pentru Guvernul francez, care incearca sa puna la punct un lanț de aprovizionare cu alimente mai corect pentru fermieri,…