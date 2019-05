Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc le-a adus un omagiu, sambata, jurnalistilor care au murit in timp ce isi faceau meseria, Suveranul Pontif precizand, la Vatican, unde i-a primit pe membrii Asociatiei Presei Straine din Italia, ca libertatea presei este un element cheie pentru sanatatea unei tari, relateaza Reuters. Papa…

- CIA a avertizat Norvegia ca un proeminent activist arab care traiește în aceasta țara, fiind protejat de azil, se confrunta cu o potențiala amenințare din partea Arabiei Saudite, scrie The Guardian.Activistul pro-democrație, Iyad el-Baghdadi, este un critic vocal al prințului saudit Mohammed…

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…

- Turcia a spus joi ca Interpol a emis ”notificari roșii” prin care cere poliției din toata lumea sa localizeze și sa aresteze provizoriu pentru a fi extradate 20 de persoane care ar avea legatura cu uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.Ministerul Justiției…

- Arabia Saudita a numit, pentru prima data, o femeie in postul de ambasadoare in SUA, in timp ce relatiile dintre cele doua tari sunt intr-o situatie dificila din cauza cazului Khashoggi. Printesa Rima bint Bandar il va inlocui la Washington pe printul Khaled ben Salmane, frate mai mic al puternicului…