- Lidia Buble a vorbit despre noua sa piesa, inspirata din viața personala. Iubitul ei a incercat sa o susțina și sa o scoata din starea in care se afla, dar cantareata a fost copleșita de emoții. "E foarte greu sa cantam aceasta melodie live, de aia am prezentat doar videoclipul", a explicat…

- EXATLON ROMANIA. Mariana Nenu are la activ peste 20 de ani de atletism, iar in 2017 a terminat unul dintre cele mai dure maratoane ale lumii. EXATLON ROMANIA. Concurenta de la EXATLON ROMANIA și-a petrecut cațiva ani de viața intr-un centru de plasament, acolo unde s-a și apucat de sport.…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- Papa Francisc este subiectul unui documentar al realizatorului german Wim Wenders care va fi lansat in mai in SUA si in care se vorbeste despre univers si viata in general, au anuntat producatorii acestui film coprodus de Vatican, relateaza joi AFP. Scris si realizat Wim Wenders, regizor de trei ori…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare - perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta -, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana "neincredere" informeaza AFP. "Este trist sa constati…

- Papa Francisc si-a transmis duminica urarile de pace, o "comoara nestemata", catre Extremul Orient, cu ocazia Anului Nou chinezesc, in timp ce, la nivel diplomatic, Vaticanul se apropie de incheierea unui acord istoric cu China comunista in ceea ce priveste numirea de episcopi, informeaza AFP.…

- Intr-o scrisoare trimisa publicației Corriere della Sera, Papa Benedict spune ca ultimul capitol al vieții sale va ajunge la final și se pregatește pentru un pelerinaj spre Acasa. Misiva a fost trimisa catre redacția cotidianului ca raspuns la apelurile facute de cititori. Intr-o scrisoare trimisa publicației…

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Papa Francisc spune ca șarpele din Paradis a transmis primele ”fake news” și ca primul caz de dezinformare este in Biblie cand Eva este ispita de șarpe sa manance fructul interzis, scrie BBC News. Episodul a aratat „consecințele rele” pe care le pot avea știrile false, a avertizat Papa, care a adaugat…

- La varsta la care cei mai multi dintre copii se joaca si nu au nicio grija, Ioan Mihnea Coman isi traieste viata prin spitale. Medicii i-au dat un verdict crunt, dupa ce au aflat cum se numeste maladia genetica foarte rara pe care o are micutul. Este vorba despre tetrapareza spastica cu miscari diskinetice…

- Papa Francisc a ajuns luni dupa-amiaza la Roma cu un zbor dinspre Lima, incheindu-si cel de-al saselea turneu in America Latina dupa vizitele sale in Chile si Peru, relateaza EFE. Suveranul Pontif a ajuns la Roma in jurul orei locale 14:15 (13:15 GMT) cu un avion Boeing 767-300ER al companiei Latam…

- Papa Francisc este foarte îngrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Suveranul Pontif a declarat, la bordul avionului papal, ca este foarte îngrijorat, mai ales în urma alertei false din Hawaii, când populatia a fost înstiintata ca o racheta se îndreapta…

- Papa Francisc si-a reafirmat sprijinul pentru un status quo international al Ierusalimului si reluarea dialogului intre israelieni si palestinieni pe o solutie care sa aiba la baza existenta a doua state, potrivit unui comunicat difuzat joi de Vatican, relateaza AFP.Suveranul Pontif a criticat…

- Crina Abrudan a implinit pe 17 ianuarie frumoasa varsta de 40 de ani. Chiar daca este un moment de fericire in viata sa, pentru ca o noua aniversare a prins-o sanatoasa, totodata, este si cea mai trista aniversare de pana acum.

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc a facut luni apel la europeni sa-i integreze pe refugiati impreuna cu identitatea lor religioasa, mesaj lansat intr-un lung discurs rostit de catre Suveranul Pontif in cadrul unei intalniri cu diplomatii acreditati pe langa Sfantul Scaun, relateaza AFP. Sosirea migrantilor trebuie sa…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici sa nu ignore situatia milioanelor de migranti "alungati din tara lor", in timpul slujbei de Craciun de la Vatican, potrivit BBC. Pontiful i-a comparat cu Maria si Iosif, amintind de povestea biblica despre modul in care cei doi au calatorit de la Nazaret…

- Papa Francisc i-a indemnat pe romano-catolici, in timpul slujbei din Ajunul Craciunului, sa nu ignore greutatile prin care trec milioane de migranti „alungati de pe pamantul lor”. Suveranul Pontif i-a comparat pe migranti cu Maria si Iosif, reamintind de povestea biblica - calatoria celor doi din…

- Papa Francisc a avut un mesaj dur pentru cardinali, episcopi și preoți, inainte de Craciun. Suveranul Pontif a vorbit despre clicile din biserica, pe care le-a comparat cu un adevarat “cancer”. Papa Francisc a avut un discurs dur in fața angajaților de la Vatican, chiar inainte de Craciun. Potrivit…

- Smiley s-a emoționat pana la lacrimi in momentul in care a vorbit despre cea mai importanta ființa din viața sa. Smiley, care anul acesta a caștigat Vocea Romaniei prin eleva sa, Ana Munteanu , a avut parte de o petrecere surpriza cu ocazia lansarii noului sau album. Smiley, despre care se spune ca…

- Te-ai obișnuit cu tort de ziua ta in fiecare an și parca e o regula, dar daca ești liderul Bisericii Catolice, ei bine, poți sa incalci regulile. Papa Francisc și-a sarbatorit zilele trecute ziua de naștere, iar pentru petrecerea sa de 81 de ani liderul de la Vatican a sarbatorit cu … pizza! Suveranul…

- Stirile false si senzationale reprezinta "un pacat foarte grav" si le-a cerut jurnalistilor sa transmita informatii corecte, complete si clare, nu stiri "partinitoare", precum si sa inceteze sa mai aduca in atentia publicului scandaluri vechi, a afirmat Papa Francisc, potrivit News.ro, citand The Guardian.…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Papa Francisc a tinut vineri o predica orasului Roma, care, potrivit spuselor sale, s-a resemnat in fata "degradarii", in timpul unei rugaciuni adresate Fecioarei Maria pe care suveranul pontif a rostit-o in una dintre cele mai cunoscute piete din capitala Italiei, informeaza AFP. "Maica Domnului,…

- Papa Francisc propune modificarea rugaciunii “Tatal Nostru”, acesta argumentand ca exista un paragraf care nu este tradus corect. Suveranul Pontif a declarat intr-un interviu televizat ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o interpretare mai buna a celei mai cunoscute și rostite rugaciuni…

- Papa Francisc a cerut ca statutul orasului sfant sa fie respectat, precizand ca noi tensiuni in Orientul Mijlociu ar inflama si mai mult conflictele la nivel mondial, solicitarea venind cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa anunte oficial ca SUA va recunoaste Ierusalimul ca fiind capitala Israelului.La…

- Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului. "Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli…

- O scrisoare catre Moș Craciun a unui baietel a devenit virala pe internet: „Nu știi problemele pe care le-am avut in viața. La revedere” Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este…

- Papa Francisc a rostit vineri cuvantul ”rohingya” pentru prima oara de la inceputul turneului sau in Asia, in urma unei intalniri vineri la Dacca, in Bangladesh, cu 16 dintre acesti refugiati din minoritatea musulmana apatrida izgoniti din Myanmar, relateaza AFP. ”Prezenta lui Dumnezeu astazi (vineri)…