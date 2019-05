Papa Francisc la Bucuresti. Restrictii pentru soferi: circulatie oprita, stationare interzisa ”Pe durata vizitei, pe teritoriul Capitalei funcționeaza planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale ale șefilor de stat. Sunt mai multe locații pentru care instituțiile abilitate au stabilit restricții majore de acces și circulație, in special in zonele Palatul Patriarhiei Ortodoxe Romane, Noua Catedrala Ortodoxa a Neamuluiși Catedrala Romano-Catolica Sfantul Iosif”, se arata in comunicatul municipalitații. Staționarile și opririle mașinilor, interzise Staționarile și opririle mașinilor, interzise Incepand cu data de 30 mai 2019, ora 18.00 au fost interzise opririle și staționarile mașinilor, in urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

