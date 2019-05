Papa Francisc la București. Aplicația Waze a creat o secțiune specială cu restricțiile de trafic în Capitală Vizita Suveranului Pontif in București este marcata, așa cum era de așteptat, și de restricții de trafic in Capitala. Cu aceasta ocazie, Waze, una dintre cele mai populare aplicații de GPS pentru planificarea traseului cu mașina, vine in intampinarea cetațenilor cu restricțiile de trafic de pe traseul Papei, in timp real. Aplicația are zilele acestea o secțiune speciala, intitulata „VIZITA PAPA FRANCISC”, care sa-i ajute pe oameni sa evite arterele de circulație blocate din cauza vizitei papale sau foarte aglomerate. Pe aplicație sunt prezentate toate restricțiile auto din Capitala, pe tot parcursul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

