- Primarul municipiului Blaj, domnul Gheorghe Valentin Rotar, anunța ca administrația blajeana, cu sprijinul Consiliului județean Alba și al Instituției Prefectului din județul Alba, a inițiat un proiect de hotarare de guvern, prin care solicita Guvernului Romaniei un sprijin financiar in valoare de…

- Primarul orasului Bumbesti-Jiu spera ca, pana de Paște, liderii PSD Gorj sa-i inlesneasca o intalnire cu ministrul Economiei, Niculae Badalau, pentru a discuta despre viitorul fabricii de armament. Constantin Bobaru a avut, la sfarșitul lunii martie, o discuție pe tema modernizarii fabricii de armament…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- La Școala Bucerdea Granoasa din județul Alba copiii primesc mancare din 23 ianuarie, instituția fiind una dintre cele trei din Romania, in care un program guvernamental anunțat cu surle și trambițe, a fost aplicat. Școala a fost cuprinsa in așa numitul proiect pilot al Guvernului prin care copiii din…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut duminica, 24 februarie 2019, o intrevedere cu secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului, dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, cu prilejul vizitei oficiale a inaltului demnitar arab la Bucuresti.In cadrul convorbirilor, seful Executivului…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, este revoltat de masurile pe care Guvernul le-a luat fara a ține cont de impactul acestora. Executivul a plasat in sarcina primariilor plata persoanelor cu handicap și a insoțitorilor acestora, fara a aloca și resursele financiare. Din aceasta cauza, bugetele…

- Parlamentari de Alba ai PNL vor depune un amendament asupra proiectului Legii bugetului de stat pe 2019 prin care vor solicita din Fondul de rezerva al Guvernului suma de 2.350.000 de lei pentru organizarea vizitei Papei Francisc, in 2 iunie, in Blaj, eveniment la care sunt asteptati 100.000 de oameni,…

- Primarul municipiului Falticeni, Gheorghe Catalin Coman, și-a creionat deja portofoliul de proiecte pentru anul 2019 necesare pentru dezvoltarea localitații. O parte din proiecte sunt deja in implementare, a spus primarul, insa multe vor fi demarate in acest an. Potrivit edilului șef, finanțarea este…